“El agua que no se mueve se estanca y se pudre”: Jesusa Rodríguez negó irse triste del Senado

Jesusa Rodríguez dejará su escaño para cederlo a la extitular de la Segob, Olga Sánchez Cordero. (Foto: Cuartoscuro)

Ante una pregunta en donde se le cuestionó si se iba triste del Senado de la República, Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, quien es mejor conocida como Jesusa Rodríguez dijo que no, y comentó que los cambios son lo mejor en la vida, pues “el agua que no se mueve se estanca y se pudre”.

Jesusa Rodríguez aseguró que seguirá trabajando y aportando en favor del Gobierno de la Cuarta Transformación, liderado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto luego de que se anunciara que Olga Sánchez Cordero, de quien es suplente, regresará a su escaño en la Cámara Alta, tras dejar la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Según el medio El Universal, Rodríguez aseguró que el presidente López Obrador le pidió seguir pendiente, pues se necesita mucho trabajo para cambiar al país.

“No sobra gente para trabajar por el cambio, es más fácil dejar que todo siga con la inercia, dejar que la corrupción siga y la descomposición siga igual. Cuando decides hacer el cambio hay que trabajar el triple. No hay gente que quiera trabajar el triple, pero hay quienes estamos dispuestos a trabajar todo lo que sea necesario”, dijo Jesusa Rodríguez.

Jesusa Rodríguez y Olga Sánchez Cordero (Foto: Twitter/Reuters)

A pesar de asegurar que no se va triste del senado, reconoció que como senadora le faltó conseguir una ley para que se consideren los derechos de los animales no humanos, pues dijo, no son comida ni entretenimiento.

La también actriz de teatro y activista destacó el regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado, como virtual presidenta de este, pues, mencionó, ella realizó un papel importante en la Segob, y dijo que como abogada y exministra tiene mucha visión, y debe completar tareas importantes para las mujeres.

“Tiene que hacer mucho aquí en el Senado porque ella por su formación como abogada y como ministra tiene mucha visión y tiene que completar tareas muy importantes como el derecho de las mujeres y la autonomía corporal de las mujeres”, mencionó la activista.

Aseguró estar contenta por el momento de transformación que se vive en el país y dijo que Sánchez Cordero siempre ha querido ser senadora. Le recomendó impulsar una agenda muy progresistas, pues, lo que México necesita es “dejar atrás el conservadurismo.

Jesusa Rodríguez recomendó a Sánchez Cordero impulsar una agenda muy progresistas, pues, lo que México necesita, dijo, es “dejar atrás el conservadurismo(Foto: Cuartoscuro)

Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación

Durante la mañana de este jueves 26 de agosto comenzó a reportarse que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abandonaría su puesto en la dependencia federal, en el cual estuvo desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su mandato como presidente de México.

Horas más tarde, se confirmó la noticia de su retorno al Senado de la República, con miras a dirigir la Mesa Directiva en la próxima legislatura que inicia el 1º de diciembre.

Pocos minutos más tarde, el senador Ricardo Monreal confirmó la noticia en sus redes sociales: “le expresamos nuestro beneplácito a la Dra. Olga Sánchez Cordero por su decisión de reincorporarse como senadora propietaria. En el Grupo Parlamentario de MORENA le damos la bienvenida”, escribió.

“La secretaria Olga Sánchez presentó hoy su solicitud de reincorporación como senadora, lo cual, de acuerdo con la ley, tiene derecho”, comenzó Monreal en un videomensaje.

El jueves se informó que Sánchez Cordero sería sustituida por Adán Augusto López en la Segob.

El legislador dio la bienvenida a la ahora ex secretaria y la definió como “una mujer con prestigio y con talento”, confió en que Cordero contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que el partido guinda está realizando y con ello poder “concretar el proceso de transformación que vive el país”.

Agregó que el regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado podría ayudar a la cohesión dentro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y en la Cámara Alta.

“Su actitud abona a la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista. Bienvenida, estimada doctora”, concluyó Monreal.

Poco después, el presidente López Obrador informó que quien tomaría la titularidad de la Segob sería el gobernador de su Natal Tabasco, Adán Augusto López.

