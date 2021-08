“Menos circo y menos marihuana”: Lilly Téllez celebró la salida de Jesusa Rodríguez del Senado

La senadora del PAN le envió un mensaje a Jesusa desde sus redes sociales (Foto: Twitter/Cuartoscuro)

Durante la mañana de este jueves, comenzó a correr el rumor de la posible salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación (Segob). Aún sin nada confirmado, la aún funcionaria se encontraba encabezando el “Encuentro de gobernadoras, diputadas federales y locales, presidentas municipales y alcaldesas electas en 2021”, organizado por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Sin embargo, poco después del mediodía, se confirmó la noticia. Primero, Ricardo Monreal publicó un video donde le daba la bienvenida a Sánchez Cordero a la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la salida y nombró a Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, como el sucesor en la Segob. A partir de ese momento, los comentarios comenzaron a llover.

Muchas fueron las posturas por este cambio. Desde la celebración de los integrantes de la Cuarta Transformación, hasta las burlas de la oposición por simplemente “mover los floreros” de este hogar llamado gobierno federal.

A pesar de esta postura tan dividida, surgió una nueva pregunta. ¿Qué pasaría con Jesusa Rodríguez? Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, como es su nombre completo, fue la suplente de Sánchez Cordero mientras se encontraba como titular de Gobernación. Ahora, con su regreso al Senado, la polémica e irreverente legisladora se verá desplazada a la “banca” de nuevo.

La peculiar manera de hacer política por parte de Jesusa Rodríguez nació de su pasado como artista escénica (Foto: Twitter)

La presencia de Jesusa Rodríguez va a ser echada de menos por los legisladores de Morena, o al menos así lo confirmó su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, quien ofreció unas breves declaraciones a medios de comunicación para decir que “se va a extrañar a Jesusa” con la llegada de Sánchez Cordero.

No obstante, quien no la va a añorar ni siquiera una pizca será Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), quien desde su cuenta de Twitter no escatimó en emoción y celebró la salida de Jesusa de la Cámara Alta.

“Habrá menos circo y menos marihuana en el senado”, escribió la panista que llegó a ese curul gracias a Morena, pues en 2018 militaba para esa fuerza política, aunque tiempo después decidió renunciar debido a sus diferentes posiciones.

Este tuit estuvo acompañado de una fotografía de Jesusa Rodríguez en uno de sus tantos performances que realizó en el Senado para impulsar sus ideas en pro de los derechos de los animales, de la defensoría de los diferentes tipos de maíz mexicano y de la legalización de la marihuana.

Con este tuit, Lilly Téllez se despidió de la ahora suplente de Olga Sánchez Cordero (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Cabe resaltar que la distintiva manera de hacer política por parte de Rodríguez Ramírez nació de su pasado como actriz, directora teatral, productora y activista social, títulos que la colocaron como una de las más importantes creadoras escénicas en México.

La legisladora suplente estudió de 1971 a 1973 en el Centro Universitario Teatral (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Gracias a su pasión por la escenografía, realizó varios decorados para obras dirigidas por Julio Castillo.

Junto con su compañera de vida, Liliana Castillo, una cantante argentina radicada en México desde 1978, abrió el cabaret El Fracaso en 1980, año en el que también fundaron el Grupo Divas, A.C., una asociación de actrices y dramaturgos.

Reconocida por sus obras de cabaret y revista política, y tras más de 30 años en el teatro, en 2015 dejó este arte y comenzó a dedicarse de pleno al activismo político y trabajo comunitario. Sus principales trabajos han sido evitar la sustitución del maíz nativo por maíz transgénico y con la comunidad LGBT, grupos indígenas, ecologistas y la izquierda mexicana.

