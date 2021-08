La verdad detrás de la vacuna CanSino y su supuesta pérdida de efectividad en 6 meses

Durante una emisión del programa “La Radio de la República”, encabezado por Chumel Torres, se dijo que el biológico ya había perdido su capacidad contra el virus (Foto: REUTERS)

Este martes 24 de agosto circuló en redes sociales un video del programa “La Radio de la República”, encabezado por el comunicador mexicano Chumel Torres y transmitido por Radio Fórmula.

En el clip se escucha a Víctor Hernández, colaborador del programa, decir que la vacuna CanSino ya ha perdido su efectividad contra el virus, pues según él, solamente dura 6 meses, es decir que los maestros que fueron inmunizados con el biológico “se encuentran en peligro”.

“Los que vacunaron primero con la CanSino ya se les venció porque nada más tenía una efectividad de 6 meses. Y son los maestros y no va a ver refuerzo, entonces eso no lo están diciendo, o sea los maestros ya no están protegidos, los maestros regresaron a clases y ya se les venció”, declaró Hernández durante la emisión.

Las declaraciones emitidas en el programa evidentemente generaron controversia en la esfera pública, pero fue la misma farmacéutica quien ha desmentido que esta información es completamente falsa.

El pasado 25 de mayo, CanSino Biologics aclaró que la efectividad de su vacuna no se pierde en 6 meses y que la suya, como todas las vacunas en el mundo, continúa en estudio y por ello se ha decidido aplicar una segunda dosis a los voluntarios.

“Sin embargo, erróneamente se les comunicó a algunos participantes que la eficacia de la vacuna disminuye después de seis meses, y que por eso es necesario una segunda dosis”, abundó la farmacéutica en un comunicado.

Ante esta corrección, el mismo Chumel Torres salió a aclarar la situación y deslindarse de los comentarios de su colaborador. Foto: Instagram / @ChumelTorres

CanSino aseguró que las personas inoculadas con su vacuna están protegidas contra enfermedad grave, hospitalizaciones, y por supuesto la muerte por Covid-19.

“Sin embargo, sí tenemos la certeza de que en algún momento todas y cada una tendrán que ser reforzadas. Hasta ahora no se conoce el tiempo exacto para aplicar un refuerzo. Los estamos investigando y lo informaremos en cuanto tengamos los datos necesarios”, puntualizó el laboratorio en su comunicado.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informó que el biológico de CanSino no sería de una sola dosis y requeriría de un refuerzo.

Hay que recordar que la vacuna china, elegida para vacunar a maestros y personal escolar, fue una de las primeras en anunciar resultados de sus ensayos clínicos para combatir la enfermedad de COVID-19.

La farmacéutica Drugmex, en una planta en Querétaro, es quien realiza el proceso final del envasado de la vacuna de CanSinoBio, la cual, de acuerdo con la cancillería mexicana, tiene 65.28 por ciento de eficacia para prevenir las enfermedades sintomáticas por Covid-19, y de 90.07 a 95.47 por ciento para prevenir un cuadro grave después de la vacunación.

Una mujer mayor recibe la vacuna CanSino contra el coronavirus en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca (México). EFE/ Luis Villalobos/Archivo

“A ver, nuestro equipo se ha deslindado de Víctor desde siempre. Nada nuevo”, escribió el conductor y youtuber en su cuenta personal de Twitter.

En México se han aplicado 81 millones 274 mil dosis de vacunas contra COVID-19, así lo informó la SSa. A través de un comunicado, la dependencia precisó que, al corte del lunes 23 de agosto, en el país hay 56 millones 575 mil 083 personas vacunadas.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que, hasta este martes 24 de agosto, se han registrado 3,249,878 casos de contagios acumulados de COVID-19. Además, desde el inicio de la pandemia, México ha reportado un total de 254,466 defunciones confirmadas por la enfermedad del coronavirus.

