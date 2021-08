“Tramposo, lo quieres fregar”: Marko Cortés, Fox y Fernández de Cevallos defendieron a Ricardo Anaya de AMLO

Los panistas expresaron su solidaridad tras los dichos del presidente (Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme, @DiegoFC / Twitter)

Este sábado, el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, sorprendió en redes sociales con la publicación de un video donde asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel para no competir en las elecciones de 2024.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, señaló el panista.

Ante esta presunta persecución política en su contra, varios compañeros de partido y del bloque de oposición lo defendieron de los dichos de López Obrador y expresaron su solidaridad ante su decisión de escapar del país para no enfrentar las acusaciones en su contra.

El primero en posicionarse al respecto fue Marko Cortés, presidente nacional del PAN, quien aseguró que el gobierno federal prefiere abrazar a los delincuentes y perseguir a sus adversarios que lo contradicen tanto en palabras como en decisiones.

“Expreso mi total solidaridad con @RicardoAnayaC Es muy grave lo que está pasando en México. Tenemos un gobierno que abraza a los delincuentes y persigue a sus adversarios políticos. México es una democracia, no lo vamos a permitir”, dijo el líder blanquiazul.

El presidente nacional del PAN fue el primero en reaccionar (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Vicente Fox, ex presidente de la República que llevó al PAN a lo más alto del gobierno por primera vez, fue quien más mensajes lanzó en contra de AMLO, y hasta se burló de la manera con la que “persigue” a quienes disienten de su postura.

“Ya nadamas falta que haga una consulta para enjuiciar excandidatos a presidente”, fue el primer tuit del también empresario.

Varias horas después, compartió varias posturas y notas periodísticas al respecto para ampliar sus quejas y señalar que obligó el exilio de Anaya en lugar de juzgar a sus hermanos y familiares por los supuestos crímenes que han cometido.

“Tramposo lo quieres fregar con tu justicia selectiva y electorera. Ya te dijo los casos de Juarez y Madero y los Dictadores como tú q les obligaron a exiliarse. Que hay de tus hermanos para cuando la detención y el juicio?”, destacó.

Fox aseguró que es una artimaña de AMLO para condicionar la candidatura de Anaya en 2024 (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Quien también se sumó a los mensajes de apoyo fue el abogado Diego Fernández de Cevallos, quien dijo que la postura de AMLO en lugar de encarcelar a Ricardo Anaya, sólo conseguiría su postulación para buscar la presidencia en 2024:

“Si lo que quiere Tartufo es que Ricardo Anaya sea candidato presidencial en 2024, a lo mejor lo consigue. Juzgue usted”, detalló el “Jefe Diego”.

Debido a que el bloque de oposición se unió con varios empresarios, Gustavo de Hoyos, presidente de Alternativas México, acusó de que esta “persecución política” marcó un retroceso en la pluralidad de ideas dentro del país.

“Anuncia @RicardoAnayaC que partirá al exilio para estar fuera del alcance autoritario de @lopezobrador_. Su persecución penal marca un evento político insólito, por tratarse de un reconocido opositor al régimen. Gravísima regresión para la pluralidad, la democracia y la libertad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el "Jefe Diego" aseguró que López Obrador no lograría su cometido (Foto: Twitter/@DiegoFC)

Finalmente, otro conocido panista desde la Cámara de Diputados, Santiago Creel, compartió su postura y culpó al mandatario nacional de utilizar las leyes para violentar los derechos de Ricardo Anaya.

“Mi total solidaridad con @RicardoAnayaC ante la persecución política que ha iniciado en su contra. La ley y la justicia deben ser instrumento para vivir pacíficamente y no para violentar derechos, ni callar críticas o encarcelar opositores”, sentenció el ex secretario de Gobernación.

