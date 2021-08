“Tienen una crisis”: Sheinbaum criticó al TEPJF por recuento de votos en Campeche

Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con Layda Sansores (EFE/José Pazos/Archivo)

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad con Layda Sansores, gobernadora electa del estado de Campeche, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara el recuento de votos en la entidad.

El pasado jueves 19 de agosto, la Sala Superior del Tribunal ordenó el recuento total de votos en la entidad por diversas irregularidades detectadas en los cómputos distritales y la supuesta existencia de boletas apócrifas.

“Esta tarde la mayoría del pleno del @TEPJF_informa ordenó el recuento de votos de la elección de Gobernador de #Campeche, para dar certeza y despejar cualquier duda respecto al resultado y que se respete plenamente la decisión de las y los ciudadanos de la entidad”, anunció en su cuenta de Twitter la magistrada Janine M. Otálora.

El Tribunal ordenó el recuento total de votos en la entidad por diversas irregularidades detectadas (Captura de pantalla: Twitter)

Y añadió: “El recuento de votos de la elección para Gobernador de #Campeche, en transparencia absoluta, terminará con cualquier duda sobre el resultado de la elección”.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum se solidarizó con la morenista Layda Sansores y aseguró que saldrá de nuevo triunfadora.

“Nuestro apoyo, nuestra solidaridad a Layda; pero, además, estamos seguros que, en el recuento de votos, Layda va a salir de nuevo electa como gobernadora de Campeche, que es una gran mujer y que Campeche se merece un cambio”, declaró.

Durante videoconferencia de prensa, la mandataria recordó que el Tribunal Electoral tiene una crisis interna y prefieren “tomar estas decisiones”.

“Tienen un conflicto interno, una crisis interna y, aún así, están tomando estas decisiones”, aseveró.

Claudia Sheinbaum se solidarizó con la morenista Layda Sansores, y aseguró que saldrá de nuevo triunfadora (Layda Elena Sansores San Román / Twitter)

Además, Sheinbaum dijo estar de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en realizar una reforma electoral para la renovación total del Tribunal y del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo que hemos visto, no sólo ahora, sino históricamente, pues es que no haya parcialidad, desde el aval a fraudes electorales, que se hicieron en su momento, hasta ahora en donde es, me parece público y evidente, en donde hay una orientación para disminuir el número de diputados para Morena, como fue el caso de Azcapotzalco en la Ciudad de México o esta decisión del recuento en Campeche”, señaló.

Y agregó: “¿Por qué digo que es parcial? Porque también tenemos conocimiento de que Morena presentó solicitudes para recuento en algunos lugares y en esos casos no fue avalada esta decisión”.

La mandataria explicó que el objetivo de estos organismos ciudadanos es que sean imparciales para que las elecciones sean limpias, libres y democráticas.

Sheinbaum dijo estar de acuerdo con el presidente de la República, en realizar una reforma electoral para la renovación total del Tribunal y del INE

“Nada más hay que recordar el 2006, el 2012, la compra de votos que hubo y la no actuación; y, ahora, pues este comportamiento. No es un asunto aquí de criticar una persona, criticar a la otra sino, sencillamente, que se haga una valoración de su actuación en el último periodo y que realmente, entre todos los mexicanos y mexicanas, busquemos que haya democracia en el país”, señaló.

Recuento de votos en Campeche

Este jueves, la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 Distritos Electorales Locales del estado de Campeche.

En sesión pública a través de videoconferencia, el Tribunal consideró fundados los motivos planteados por el partido Movimiento Ciudadano (MC) sobre las irregularidades que se hicieron valer respecto de los cómputos distritales en la elección para la gubernatura del estado, en el que la morenista Layda Sansores había sido electa.

El TEPJF informó que el nuevo escrutinio y cómputo total tendrá lugar el miércoles 25 de agosto (Captura de pantalla: TEPJF)

Por su parte, la magistrada Janine M. Otálora destacó la importancia de conceder la certeza a la elección en donde la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fue inferior al número de votos nulos.

El TEPJF informó que el nuevo escrutinio y cómputo total tendrá lugar el miércoles 25 de agosto; y, de ser posible, se desarrollará en sesión ininterrumpida hasta su conclusión.

SEGUIR LEYENDO: