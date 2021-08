Qué efectos dejará el huracán Grace en Ciudad de México

Un hombre viaja en su bicicleta bajo la lluvia luego de que el huracán Grace tocó tierra en la península de Yucatán, en Mérida, México. 19 de agosto, 2021. REUTERS/Lorenzo Hernandez

Esta tarde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que los efectos del huracán Grace comenzarán a notarse en la Ciudad de México a partir de este fin de semana.

De acuerdo con las redes sociales de la dependencia, las lluvias que se presentaron en algunos puntos de la capital no estaban asociadas al huracán. No obstante, adelantó que en la noche de este viernes se com

“Se espera que los efectos del ciclón tropical ‘Grace’ se empiecen a sentir en la capital del país a partir de la noche del viernes 20 y serán más notorios durante el sábado 21″, explicó en un comunicado.

Según el oficio, la afectación principal se deberá a la persistencia de las lluvias con valores acumulados en 24 horas cercanos a los 50 milímetros. También habrá una disminución en la temperatura máxima del sábado y llegará apenas a los 18 grados Celsius. Aunado a esto, los vientos soplarán de dirección variable con velocidades de 30 hasta 50 kilómetros por hora, y las rachas se esperan en las zonas altas de la ciudad.

De acuerdo con lo que dijo en conferencia de prensa Rafael Carmona, coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Grace entraría ya como tormenta tropical el sábado 21 de agosto al Estado de México. Esto por su parte, llevaría consecuencias al norte de esa entidad, además de partes de Puebla e Hidalgo.

“A las 13 horas de mañana sábado, ya como tormenta tropical, puede llegar a la parte norte del Estado de México con una banda de influencia amplia. La banda de influencia abarcaría totalmente nuestra ciudad, el Estado de México, gran parte del estado de Puebla, el estado de Hidalgo y hacia el domingo estaría saliendo hacia el océano Pacífico, a través del estado de Michoacán”, afirmó el funcionario.

