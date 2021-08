“Presencial es esencial”: organización Abre mi Escuela exigió regreso a clases en Nuevo León

Foto: Cortesía

“Abre mi Escuela”, en conjunto con otras organizaciones y padres y madres de familia de Nuevo León, celebraron y apoyaron la apertura del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón al regreso voluntario a clases presenciales.

“Abre mi Escuela” es un movimiento social nacional conformado por padres de familia. Busca la reapertura segura de todas las escuelas de México, en beneficio del desarrollo infantil, social, psicológico y educativo de los niños y niñas mexicanos.

A través de una carta dirigida al Gobernador del Estado los representantes de Abre mi Escuela y otras organizaciones solicitaron lo siguiente:

* Que se escuche nuestra voz como padres de familia que sí queremos que nuestros hijos regresen de manera presencial o híbrida a las aulas, que se nos permitan decidir sobre la educación de nuestros hijos.

* Que la educación sea una actividad esencial que no esté sujeta a semáforos, que, así como todas las demás actividades sociales y económicas no cierran, las escuelas, el lugar de formación de nuestros hijos tampoco.

* Queremos un regreso responsable y seguro, voluntario, con los protocolos y medidas necesarias, no estamos pidiendo un regreso como si no hubiera pasado nada, sabemos que no se puede regresar las condiciones de 40 niños o más en un salón, que se haga de acuerdo con las normas y medidas sanitarias que establezca la SEP.

* Que se respete a los niños y no se les discrimine, como principal foco de contagio, hay suficiente evidencia sobre esto, además de ser personas que entienden y saben obedecer y seguir reglas. Cada madre y padre de familia conoce a sus hijos y debemos ser responsables y enfatizar estas medidas tanto en la escuela como en casa.

* Que las escuelas que aún no estén en condiciones se les apoye para que puedan tener al menos las mínimas condiciones de regreso, para que los niños encuentren una escuela digna en la que puedan regresar contentos a aprender.

* Que, al abrir, si hay un caso positivo se aísle a esa persona y a ese grupo y no se cierre toda la escuela.

México es el país del mundo que más tiempo ha mantenido el cierre de las escuelas por Covid-19, y aun así no nos hemos salvado de tener grandes olas de contagio, los niños han seguido expuestos a contagios en espacios públicos con aglomeraciones y porque están en contacto con adultos que han tenido que salir y seguir con sus actividades, en reuniones sin protocolos.

De acuerdo con los especialistas en la materia, los alumnos más afectados son los de preescolar, 1º, 2º y 3º de primaria por un importante retraso de conocimientos básicos como lectura, escritura y matemáticas, así como un impacto negativo en su correcto desarrollo psicomotriz y socio emocional.

La falta de clases presenciales limita el aprendizaje y el acceso a mejores oportunidades sobre todo en la población más vulnerable, lo que aumentará la desigualdad económica y disminuirá la productividad y el crecimiento económico del país a mediano y largo plazo.

Evitemos las campañas de miedo, Nuevo León es un Estado que siempre ha sido punta de lanza, pionero y ejemplo en muchos temas incluido la educación. No le demos la espalda a los niños, niñas y adolescentes, estamos escribiendo la historia.

