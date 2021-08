“El camino a la dictadura está bloqueado”: Kenia López Rabadán celebró la decisión de no discutir la Revocación de Mandato

La senadora del PAN acusó a sus compañeros de Cámara por no discutir la pobreza en México y otros temas ajenos a la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Por segundo día consecutivo, en las instalaciones del Senado de la República, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no aprobó el periodo extraordinario para definir la Ley Federal de Revocación de Mandato y su reglamento.

Tras una votación cerrada, no se reunió, nuevamente, la mayoría calificada para aprobar el proyecto de decreto. Se registraron 37 votos en total, de los cuales 24 fueron a favor y 13 en contra, tal y como se preveía desde el inicio de la sesión.

En cuanto se dio a conocer la noticia, varios personajes de la política mexicana se posicionaron al respecto desde sus redes sociales. Entre todos los mensajes, resaltó el de la senadora Kenia López Rabadán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

La presidente de la Comisión de Derechos Humanos celebró la decisión del Senado le envió un particular mensaje a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, a quien, aseguró, le obstruyó el camino a la dictadura.

“Los de MORENA pueden enojarse, decir groserías, chillar y hasta patalear, pero no habrá extraordinario. ¡Los paramos en seco! El camino de @lopezobrador_ a la dictadura, hoy está bloqueado. Hasta llevé un ábaco, para que vieran que no les alcanzaban sus votos, a ver si así”, escribió en su cuenta de Twitter.

La polémica legisladora presentó un ábaco para burlarse de los morenistas (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Durante su participación en la discusión, la senadora panista aseguró que este periodo extraordinario simplemente está basado en el capricho de López Obrador, quien se ha encargado de instruir la votación y de regañar a la Cámara Alta por no aprobarlo.

“Al pueblo le interesa vivir, le interesa comer, le interesa estar seguro. Para esos temas, pareciera que en este Congreso ustedes no quieren hablar. ¿Por qué no generar un periodo extraordinario para ayudar a los más pobres de este país, a esos que ustedes han olvidado”, detalló.

Posteriormente criticó a los senadores por sólo seguir las órdenes enviadas desde presidencia para cumplir con lo solicitado por AMLO en lugar de proponer leyes y mandatos para ayudar a la población.

Asimismo, destacó que la pregunta a discutir para la consulta popular de 2022, donde los ciudadanos decidirán la continuidad del mandatario nacional, es inconstitucional y no importa cuándo sea aprobada, llegarán a la corte.

“Cómo hablan de López Obrador y se llenan la boca hablando de unas cualidades que sólo ustedes le ven porque millones de mexicanos no se lo vemos. Goebbles, el mayor seguidor de Hitler, me parece que tienen más o menos la misma lógica de algunos legisladores que me han precedido aquí hablando sobre López Obrador y sus pseudotalentos”, exclamó.

Para López Rabadán, este periodo extraordinario es un capricho de AMLO (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

Finalmente, criticó la postura de algunos de sus compañeros de cámara por no hacer ni decir nada ante las más de 250 mil muertes por COVID-19, los 90 mil homicidios registrados en los tres años que van de mandato.

“Ojo, porque en esa obsesión de quedar bien con él y de generarle atributos que no tiene, probablemente estamos hablando de un dictador también”, sentenció la panista.

Cabe recordar que este miércoles, en su conferencia de prensa matutina, el presidente se lanzó contra los legisladores luego de que ayer el 18 de agosto no se aprobara la discusión sobre la Revocación de Mandato.

“El señor Chong, en el senado, la señora Josefina Vázquez Mota, oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación del mandato. Entonces ¿Y el discurso de tantos años? ¿Fue pura demagogia lo que ellos planteaban de la democracia participativa?

“Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y que decida si el presidente continua o se vaya. (…) El pueblo es el soberano y es el que debe tener siempre las riendas del poder en sus mandos, no las camarillas como esta que todavía predomina en el poder legislativo”, arremetió.

