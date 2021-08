“En toda la madre”: Vicente Fox aplaudió la comparación de Fernández de Cevallos con AMLO

El panista y AMLO han vivido varias confrontaciones desde antes de las redes sociales (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su carrera política, se ha hecho de algunos enemigos que, a pesar de los años, continúan criticando su accionar y atacan cualquier decisión tomada en los puestos políticos que precedió.

En estos momentos, dos de sus más grandes detractores son Vicente Fox Quezada, ex presidente de México (2000-2006) y Diego Fernández de Cevallos, ambos de pasado en el Partido Acción Nacional (PAN).

Con el paso del tiempo, y con la evolución de los medios de comunicación, los mensajes en contra de López Obrador fueron transportándose a otras plataformas. Hoy en día, ambos ex políticos utilizan las redes sociales para hacer llegar sus quejas al mandatario nacional.

La favorita de los dos, ya sea por facilidad de uso o inmediatez, es Twitter, misma que aprovechan al máximo para señalar, en cada momento, algún error del ejecutivo federal o una burla de acuerdo con su más reciente traspié.

Por ello, este miércoles, el “Jefe Diego” aprovechó para difundir una imagen donde aparece él y AMLO, cada uno arriba de caballos. Esta peculiar representación fue acompañada con la leyenda: “Tiene razón Tartufo: no somos iguales”.

El "Jefe Diego" decidió criticar el aspecto de López Obrador a tres años de ser presidente de México (Foto: Twitter/@DiegoFC)

Al parecer el objetivo del político fue compararse con el actual presidente de México, debido a que en la que él aparece está vestido de charro y montando a un caballo enérgico. Mientras que en la siguiente fotografía, el mandatario mexicano monta con poca seguridad otro corcel, vistiendo una gorra y una simple camisa.

Momentos después de publicado este tuit, Fox Quezada aprovechó el momento para citar lo escrito por Cevallos y celebrar lo expresado con un peculiar mensaje en el que se desvivió en elogios por su compañero de batalla contra la Cuarta Transformación.

“En la madre, en toda la madre. Una fotografía dice mil palabras. Hermosa estampa Diego caballero de fina estampa.....”, escribió el también empresario en su cuenta oficial de Twitter.

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar esta oportunidad y comenzaron a burlarse del ex presidente, a quien tacharon de “loco” y le recordaron la orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y quien fungiera como secretario de Relaciones Exteriores durante su periodo.

Con este tuit, Fox se burló de AMLO (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

“En una entrevista con la Revista Proceso, “El Jefe” Diego dijo de usted que estaba mal de la cabeza, veo que no se equivocó”; “Estas bien wey jajajajajaja, ya deja el celular un rato wey. Te hará bien”; “Pobre Fox, sus tweets cada vez más viles y bajos. ¡Malditas Marihuana!”, son algunas de las respuestas a su tuit.

Además, este mismo miércoles, Vicente Fox se congratuló de que en su gobierno sí hubo una verdadera reducción de la pobreza, avalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto después de que Julio Boltvinik, maestro en economía y analista del tema, presentara datos duros respecto al avance de este demográfico en la administración actual.

A través de sus redes sociales, el ex político, que llevó al PAN por primera vez a la silla presidencial, celebró una entrevista que se celebró en el medio Sin Embargo, donde Boltvinik Kalinka, numeró ciertas características del tema.

“Finalmente la voz del experto. A ver si lo escuchan! La única reducción real de pobreza en nuestro país fue en mi administración a mucho orgullo. Se trata de acciones serias y profesionales!! NO la ‘huija’”, escribió Fox Quesada en su cuenta oficial de Twitter.

