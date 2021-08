Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2021: cuándo y cómo registrarse para recibir los 4,800 pesos de apoyo económico

Los estudiantes contarán con al menos 30 días para el registro. Foto: Pixabay

En beneficio de decenas de estudiantes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), anunció la nueva convocatoria para formar parte de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cual tiene como objetivo lograr la permanencia escolar de miles de estudiantes.

Esta beca va dirigida a jóvenes de escasos recursos y de nivel superior, que se encuentren inscritos en Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, Escuelas Normales Interculturales, Escuelas Normales Rurales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla, escuelas ubicadas en localidades o municipios indígenas, escuelas ubicadas en localidades y municipios de alta o muy alta marginación, Escuelas Normales públicas federales y estatales, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Universidad de Autónoma Chapingo.

De acuerdo con la convocatoria de la CNBBBJ, el monto de la beca es de 2,400 pesos mensuales, que serán pagados de manera bimestral, por lo que cada dos meses será entregada la cantidad de 4,8000 pesos.

Es importante recordar que la solicitud de inscripción a esta beca estará disponible para los jóvenes a partir del 1 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes.

Los estudiantes deberán pertenecer a alguna de las IPES mencionadas. (Foto: Pixabay)

¿Cómo hacer el registro?

*Los interesados deberán ingresar a la página del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). Aquí.

*Colocar su CURP y seguir los pasos que le soliciten

¿Cuáles son los requisitos?

-Estar inscrito en la modalidad escolarizada, en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país, antes mencionadas.

-Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre 2020, exceptuando estudiantes de IPES prioritarias señaladas en las Reglas de Operación 2021 del Programa, como son: Universidades Interculturales; Escuelas Normales Indígenas; Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural; Escuelas Normales Rurales; Sedes educativas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla.

-Tener un ingreso estimado mensual per cápita menor a la LPI (Límite de Pobreza por Ingresos) en función del estrato rural/urbano de su localidad de residencia, exceptuando a los estudiantes inscritos en escuelas prioritarias y a las y los becarios del Programa en el semestre inmediato anterior de cualquier escuela.

-No recibir, de manera simultánea, otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (APF).

El registro deberá realizarse en linea. (Foto: Pixabay)

Es importante recordar que, los aspirantes deberán contar con una cuenta bancaria de débito activa a su nombre.

Una vez activada, deberán ingresar la CLABE interbancaria (18 dígitos) al sistema del SUBES, también del 1 al 30 de septiembre.

Además, la cuenta bancaria deberá tener los siguientes datos:

*Que el titular de la cuenta sea el aspirante.

*Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la beca.

*Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional.

*Que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco Ahorro Famsa” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”.

*Que la cuenta tenga la opción de recibir más de dos depósitos al mes.

*Que no sea cuenta tipo “Monedero electrónico”.

*Que no sea una cuenta de inversión o de crédito.

*Que la cuenta esté activa durante la permanencia del becario/a en el Programa.

*Que no haya un límite en el monto de las transacciones.

La Coordinación Nacional de Becas también reiteró que, en caso de que los beneficiarios no cuenten con alguna cuenta de débito activa y/o habilitada con CLABE Interbancaria o que decidan no optar por esta alternativa, se les tramitará la Tarjeta del Bienestar con el Banco del Bienestar, en cuyo caso, la CNBBBJ no es responsable por los procesos y tiempos que la propia liquidadora 7 (Banco del Bienestar), demore en la expedición y entrega de dichos medios de pago.

