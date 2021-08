Con mareos y sin olfato: así reapareció Laura Flores desde el confinamiento por COVID-19

En las imágenes, Laura Flores comparte su estado de salud y enlista los síntomas que ha padecido con el COVID-19, virus que ha puesto en jaque a los sectores sanitarios del mundo. (Foto: Instagram / @laurafloresmx)

La pandemia de COVID-19 sigue afectando al mundo del espectáculo en México y la lista de celebridades infectadas con el virus sigue creciendo.

En esta ocasión la actriz Laura Flores utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su experiencia con la enfermedad y los síntomas que está viviendo en la actualidad.

A través de Instagram, Flores se aprecia desde el confinamiento y narrando su sentir, su dolores y cambios en el estilo de vida.

Hace unos días, se dio a conocer que Laura Flores estaría en el staff de Master Chef, programa que ha registrado varios casos de COVID-19 como el Chef José Ramón, Rebeca de Alba y Patricia Navidad.

En las imágenes, Laura Flores comparte su estado de salud y enlista los síntomas que ha padecido con el COVID-19, virus que ha puesto en jaque a los sectores sanitarios del mundo.

“Estoy bien, de repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien tomando en cuenta de que existe gente que se encuentra hospitalizada”, declaró Laura.

Durante el video, también Flores decidió mandar una especie de indirecta para Patricia Navidad, celebridad que a lo largo de la pandemia ha negado la existencia del virus.

“Reitero que la vacuna es muy importante, no dejen de vacunarse, por favor háganlo. Ya dejen de dudar, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos, no jueguen con su salud”, agregó.

Laura Flores compartió detalles sobre la relación entre Thalía y Fernando Colunga. (Foto: @laurafloresmx/ Instagram)

La actriz se sinceró y reconoció que de no ponerse la vacuna su salud estaría deteriorada, así que invitó a los padres a vacunar a sus hijos y no negar la peligrosidad de la pandemia.

“Yo sin la vacuna no puedo decirles donde estaría ahorita. El lunes 23 cumplo 58 años, pero estoy sana y gracias a dios y la vacuna creo que estoy defendiéndome bastante bien de la enfermedad y creo que la mayoría de nosotros puede salir adelante”, explicó.

“No pongan en tela de juicio algo que está perfectamente avalado por la ciencia y los que saben. Se requieren de muchos años de escolaridad, de estudio, de ser científico y tener una preparación muy importante para que realmente puedas decir si algo funciona o no, dejen que la ciencia haga su trabajo” concluyó.

DÓNDE PUDO HABERSE CONTAGIADO

La actriz hizo una recapitulación de su itinerario desde el viernes 23 de julio hasta el miércoles 10 de agosto, día que se enteró de su contagio.

Las grabaciones de MasterChef Celebrity se detuvieron por primera vez hace más de tres semanas, cuando se informó del contagio de varios integrantes del programa, por lo que la producción del mismo decidió suspender las grabaciones.

Algunos de los participantes viajaron de regreso a sus lugares de origen pero Laura decidió quedarse en la Ciudad de México, ya que su hija y su esposo se encontraban en el lugar de visita.

Casi una semana después, se les pidió a los participantes regresar al set de grabaciones, donde se les practicaron más pruebas y algunas de las cuales salieron positivas, por lo que la producción decidió tomarse una pausa de diez días. Al enterarse de esto, Laura viajó a Miami con su familia para pasar juntos la cuarentena aunque ella había dado positivo a la prueba de antígenos como a la PCR.

(Foto: Instagram/LauraFlores) Al día siguiente la actriz se presentó en los estudios de Argos en Tlalnepantla para reanudar las grabaciones del reality de comida, ahí mismo se le entregaron resultados negativos de pruebas que se había realizado el día anterior.

Una vez que terminó el aislamiento de diez días en Miami, Laura regresó el viernes 30 a México para grabar un videoclip con Andy Zuno en el departamento del Rey Grupero, quien accedió a que se grabara en su domicilio.

Al día siguiente la actriz se presentó en los estudios de Argos en Tlalnepantla para reanudar las grabaciones del reality de comida, ahí mismo se le entregaron resultados negativos de pruebas que se había realizado el día anterior.

Aunque desearía estar en Miami al lado de su familia, la actriz afirma que está tratando de mantener la calma y serenidad para salir de la difícil situación. Asimismo, agradeció a quienes le mandan mensajes positivos y pidió que quienes la escuchan cuiden su salud.

SEGUIR LEYENDO: