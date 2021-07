“Se me pasó la mano”: Laura Flores se sinceró sobre sus aplicaciones de bótox y cirugías estéticas

Laura Flores reconoció haberse aplicado bótox, pero no obtuvo el resultado que quería (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Laura Flores habló abiertamente sobre las cirugías y procedimientos estéticos a los que se ha sometido, entre ellas una lipectomía y aplicaciones de bótox, las cuales habrían tenido sus respectivas malas consecuencias.

La actriz y cantante fue invitada especial de la pasada edición de Netas Divinas, episodio en el cual las presentadoras hablaron de sus inseguridades y la forma en que han resuelto algunas de ellas con diversos procedimientos con cirujanos plásticos.

Entre sus experiencias, Flores recordó que en una ocasión fue con un médico a que le aplicaran bótox, pero piensa que se le “pasó la mano” debido a que obtuvo un aspecto que no quería, exagerando sus expresiones faciales, dejando sus cejas a la mitad de la frente.

Las presentadoras de "Netas Divinas" aseguraron que Laura Flores no es la única a la que sucede este tipo de incidentes, pues varias de sus compañeras han acudido a grabaciones con el mismo problema(Foto: Captura de pantalla)

“Una vez se me pasó la mano con el bótox, parecía Maléfica, la ceja acá arriba, se fue para arriba y yo en novela. Me tuve que depilar toda la ceja y maquillarla abajo”, relató la actriz haciendo a sus compañeras reírse.

No es el único procedimiento al que se ha sometido, pues a pesar de que las conductoras de Netas Divinas felicitaron a Flores por su abdomen, ella confesó haberse sometido a una abdominoplastía.

Laura reveló que se realizó esta cirugía por despecho, pues siempre ha gozado de un buen físico por ejercitarse. Al llegar a su divorcio, la actriz decidió quitarse en poco de piel del abdomen, diciéndole al doctor que la dejara como “chavita” tras haber comprendido por qué su esposo quería separarse de ella.

Pese a que se siente satisfecha con el resultado, reconoció que sólo se sometió a este proceso por una inseguridad que pudo haber trabajado con otros expertos.

Laura Flores ha presumido su abdomen en varias ocasiones, pues se siente feliz con los resultados que ha alcanzado (Foto: Instagram @laurafloresmx)

“Yo quedé muy contenta, o sea, emocionalmente me satisfizo mucho hacerme la cirugía, pero reconozco que todo venía motivado por un rollo emocional. También hay que trabajar otras cosas. Yo tenía una inseguridad que me llevó a hacer una lipectomía, no era una necesidad realmente, (…) el problema es que no lo hice porque me hiciera falta, eso sí está mal”, expuso Laura Flores.

No es la primera vez que la protagonista de Gotita de Amor habla abiertamente sobre su cuerpo, de hecho hace algunos meses tuvo que defenderse de los internautas que la atacaron por mostrar su trabajado abdomen.

“Si la gente esta furiosa por todo lo que he posteado, siempre estoy subiendo ejercicios estoy subiendo, en la bicicleta o haciendo yoga, siempre estoy haciendo ejercicio. Si bien no soy Ana Gabriela Guevara, sí me gusta ejercitarme”, explicó al conductor.

La actriz se defendió de los malos comentarios que internautas le han hecho llegar por mostrar su cuerpo (Foto: Instagram @laurafloresmx)

La actriz compartió en entrevista con Javier Poza que de un momento a otra comenzó a recibir mucho odio, detalló que toda la polémica surgió después de tomar vacaciones con su esposo, la actriz solo le pidió una foto para postear en sus redes y que esta estuviera acompañada de un mensaje positivo.

“Siempre he estado posteando y saliendo en revistas en traje de baño. Pero ahora estoy de vacaciones con mi esposo, entonces él me toma una foto y la posteo. Empezaron a decir de todo, sobre la foto con la que estoy de traje de baño, si vieras”, relató sobre como inició toda la polémica de su abdomen.

Explicó que pese a las críticas de los famosos haters, seguirá con una actitud positiva, enseñando y hablando o no sobre las partes de su cuerpo que quiera exponer. Dijo que ellos deberían parar con sus ‘malas vibras’, pues el mundo ya está plagado de muchos ‘rollos’.

SEGUIR LEYENDO: