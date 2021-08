Usuario confundió la Secretaría de Salud con la Semarnat y desató noticia falsa

Evidenciaron una noticia falsa de COVID-19 en Twitter (Foto: EFE / David Guzmán)

Un usuario de redes sociales confundió la Secretaría de Salud (SSa) con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y desató una noticia falsa que alarmó a miles de cibernautas.

El usuario de Twitter @zolliker, identificado bajo el nombre de José Sánchez Zolliker, publicó que “en una página del gobierno” se recomienda el uso de bugambilia y cebolla como tratamiento terapéutico para controlar los síntomas graves de COVID-19 en caso de no tener un tanque de oxígeno; sin embargo, ninguna recomendación sanitaria del gobierno de México ha dicho semejante contrariedad a la ciencia médica.

“Familiar de paciente grave buscando oxígeno. Comenta que le estuvieron dando bugambilia y pusieron cebollas en el cuarto pero ni así mejoró. Dice que los remedios los leyeron en una página del gobierno. No le creo. Me la manda. No tiene ninguna advertencia”, escribió en su cuenta de Twitter junto con las imágenes de dicha página donde se recomienda el uso de estos “remedios” caseros.

Publicaron noticia falsa sobre el tratamiento al COVID-19 (Foto: Twitter / @zolliker)

Hasta este domingo 15 de agosto, este tuit ha tenido miles de reacciones, pues 3,425 usuarios le dieron “me gusta” y ha sido retuiteado 1,870 veces, lo cual podría indicar una aceptación por parte de los seguidores de este usuario.

Sin embargo, otros numerosos usuarios criticaron lo más evidente en este tuit y es la URL de la captura de pantalla en la que se basa la crítica a “la página de gobierno”, pues en la dirección electrónica se alcanza a ver claramente que se consultó a la Semarnat y no a la SSa.

Al verse evidenciado, el autor de esta publicación apeló a una supuesta idiosincrasia en los mexicanos con una escolaridad baja, pues asume que alguien sin acceso a una educación media superior o superior no entendería la diferencia de la Secretaría del Medio Ambiente, dedicada a los recursos naturales de México, respecto a la Secretaría de Salud, dedicada al bienestar sanitario de las y los mexicanos.

“Si falla la capacidad de comprensión de este tweet donde se critica la falta de advertencia en un sitio de gobierno en pandemia, imagínense la lectura de comprensión de personas con secundaria trunca con acceso a celular y que confían en ese sitio por ser de gobierno. Esto es MX”, señaló tras varios comentarios que lo tildaron de tendencioso y mentiroso.

La vacunación contra el COVID-19 en México continúa (Foto: Karina Hernández / Infobae México)

Esta respuesta se dio en reacción a los comentarios de personas como Antonio Attolini que condenó esta publicación de ser una “manipulación deliberada y francamente estúpida”.

“No tiene nada que ver una página de la SEMARNAT con una disposición de salud relacionada con el COVID-19 ni tendría por qué incorporar una «advertencia». Una manipulación deliberada y francamente estúpida”

Mientras tanto, la dependencia a cargo de Jorge Alcocer reportó que hasta este domingo, se han registrado 3,101,266 casos de confirmados acumulados de COVID-19. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 248,380 defunciones por el SARS-CoV-2. Estas cifras, respecto a las del sábado, representan que hubo un incremento durante las últimas 24 horas de 9,295 casos y 213 decesos.

Es en este contexto, en el que se presenta un incremento de casos del nuevo coronavirus en México, donde comenzó a circular esta publicación no apegada a la verdad. Cabe recordar que las autoridades mexicanas, tanto locales como federales, han reiterado desde marzo del año pasado que la información pertinente para atender la pandemia de COVID-19 está únicamente en las páginas de las secretarías de salud locales y federales.

