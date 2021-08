Sector educativo insistió a profesores que regresen de modo presencial

Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), insistió en el regreso a clases de manera presencial para el ciclo escolar 2021-2022 y a través de un comunicado oficial realizó un exhorto al sector educativo que dice “no” al regreso a las escuelas para que cambien de opinión.

En cuanto a la dificultad que representaría en las y los niños que atraviesan su etapa escolar, Gómez Álvarez refirió que la SEP “no puede detenerse en otorgar el servicio educativo, porque es un derecho establecido en la Constitución para niños y niñas, lo cual también lleva a respetar el derecho a la salud”.

“Esto es una situación que nos compete a todos, no solamente al gobierno. Compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a la Secretaría de Salud, compete a la Secretaría de Seguridad”

Ante el riesgo sanitario que podría representar la tercera ola de COIVD-19 para los alumnos y personal docente, la secretaria federal explicó que los protocolos de regreso a clases se están trabajando con los integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y con la Secretaría de Salud (SSa).

Añadió que los protocolos no sólo incluyen los temas de salud, sino la organización de las actividades escolares, algunas de las cuales ya se realizan como es la limpieza de las escuelas. Y adelantó que la próxima semana iniciarán talleres intensivos de capacitación para maestros.

A poco más de dos semanas del regreso a clases, Delfina Gómez informó que también iniciarán las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares, donde los docentes van a comentar y proponer sobre la situación de cada escuela, porque cada grupo tiene un contexto diferente, esto con la idea de que quede establecido antes del 30 de agosto.

Finalmente, la secretaria adelantó que la próxima semana se dará a conocer el Acuerdo que se conformó con las 32 entidades del país en el marco de la LIII Reunión Ordinaria del Conaedu, para un regreso seguro a las escuelas.

Por su cuenta, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte),señaló que el regreso al modo presencial al interior de las escuelas para el personal docente es obligatorio.

El líder sindical conjuró a toda la plantilla docente de la república para que se presenten a los centros de trabajo para demostrar a la sociedad que las y los profesores siempre han estado con la “patria en los momentos difíciles que México ha vivido y esta no va ser la excepción”.

“Es algo que se debe hacer para que todos estemos con las pilas puestas, superar nuestros miedos, incertidumbres y temores, porque las escuelas no pueden seguir en el abandono, si no, al rato no vamos a tener espacios dónde laborar”