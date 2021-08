CDMX se mantiene en semáforo naranja en tercera ola de COVID-19

Cifra de hospitalizaciones se mantiene al alza en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Pese al repunte de hospitalizaciones y en medio de la tercera ola de COVID-19, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) anunció que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja (alerta media de contagio),

En medio de una conferencia de prensa, reiteró que se mantendrá en ese color el resto de la semana. “Recuerden es cada dos semanas la posibilidad de cambio”.

De ese modo, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, se mantendrá en naranja a pesar que de la Secretaría de Salud afirmó que la CDMX estaría en semáforo epidemiológico rojo (alerta máxima de contagio) al menos hasta el 22 de agosto.

El panorama en las hospitalizaciones es poco alentador, ya que según las cifras, el Valle de México reportó un incremento de 325 personas internadas con relación a la semana pasada, cuando se contabilizaron 4,671 personas hospitalizadas; al día de hoy hay 4,996.

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, seguirá en semáforo naranja. (Foto: Cuartoscuro)

En el caso de la CDMX, las cifras exponen la misma posición de crecimiento, pues se reportaron 133 personas más internadas. El pasado viernes 6 de agosto había 3,221 y al día de hoy suman 3,354.

“Pueden ver un poco de estabilidad. Está bastante estable de hecho la ocupación en los últimos días”, aseguró.

En cuanto a la velocidad de crecimiento en la CDMX, Clark García anunció que pasó de un máximo de 95 personas adicionales por día, a un promedio actual de 19.

Clark García señaló que el grupo de edad que aún sigue con mayor número de contagios es el de 18 a 29 años.

En ese sentido, pidió a los jóvenes en particular a seguir las medidas sanitarias, no salir, no hacer reuniones, entre otros.

Asimismo, dio a conocer que la variante Delta, relacionada con el COVID-19 es más contagiosa, por lo que llamó a la población a seguirse cuidando y vacunando para prevenir y frenar la mortalidad por este mal.

Autoridades llamaron a seguir las medidas sanitarias. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el semáforo sanitario se ubicará de la siguiente manera en los estados:

En color “rojo” (máximo riesgo de contagio) estarán 7 estados, seis más que hace dos semanas y son: Sinaloa y se suman Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Colima y Nayarit.

En “naranja” (alto riesgo) estarán 15 entidades: se sumaron Sonora y Durango. Se mantienen Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.

Mientras que en “amarillo” o riesgo moderado, estarán 9 estados: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Campeche, Tabasco y Yucatán.

En verde solo permanecerá el estado de Chiapas, pues es tiene menor reporte de contagios.

Los cuatro elementos evaluados para determinar el color del semáforo en cada entidad son: el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, porcentaje de casos positivos de coronavirus; tendencia de camas ocupadas y tendencia de casos positivos; es decir, el comportamiento esperado con base en los números actuales, y que es calculado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

