La razón por la que Héctor Parra recibió amenazas en prisión

El actor reveló que estuvo al borde del suicidio tras acusaciones de acoso sexual a su hija(Foto: Instagram/@_sivertv)

Héctor Parra ha estado casi dos meses en prisión preventiva y ahora enfrenta otro problema tras las rejas, pues según su abogado, José Luis Guerrero, reveló que presuntamente el actor fue amenazado hace unas semanas por dos personas que le pidieron retirar la demanda contra los fiscales que ocultaron información al juez que lo vinculó a proceso.

En una entrevista en el programa Chismorreo, la defensa del histrión detalló por qué se demandó a los funcionarios. “Nosotros promovimos una denuncia contra los Fiscales judiciales, aquellos que en el video ocultan al juez de control cierta evidencia, bueno la denuncia va contra ellos y contra sus superiores”.

El abogado de Héctor ha dicho que Ginny Hoffman es cómplice por conocer y no haber denunciado el delito (Fotos: Instagram @ginnyhoffman_ / @hectorparrag)

José Luis narró cómo fue que Parra fue acosado por dos servidores públicos. “Días después, un domingo por la noche, visitan a Héctor en el interior del Reclusorio Oriente dos personas que dicen ser un policía de investigación y un asesor de oficio; ninguno de los dos tiene que hacer algo dentro de ese penal porque la única diligencia básica que se tendría es la rectificación de la denuncia y para ello es necesaria la llegada de un Ministerio Público”

El abogado aclaró que el actor fue advertido por su acusación hacia los fiscales y que ya se encuentran investigando este hecho. “Le dejaron de manera muy sutil la referencia de que revisara bien la procedencia de su denuncia en contra de los servidores públicos, algo que finalmente es un acto intimidatorio en contra de Héctor. Estamos indagando quienes fueron porque para ingresar al reclusorio se necesitan una serie de filtros porque se deja una identificación, se especifica a quién visita y si se trata de un tema profesional o personal”, detalló.

Según la defensa de Parra. Sergio Mayer tuvo injerencia en el arresto del histrión. (Foto: Twitter/Fiscalía CDMX)

La defensa de Parra aseguró que por el modo de procedencia, tendrían que haber sido mandados desde una instancia de la autoridad. “Por la hora en que se realiza y por el día, tiene que ser un acto de la autoridad, podría ser la misma fiscalía”.

También el abogado del actor reveló que el proceso se alargó dos meses y medio más para poder reunir más evidencia. “Se prorrogó la fase de investigación por 75 días que vencen hasta el día 13 de octubre porque debemos seguir agregando pruebas”, pero también mencionó que ese tiempo se aprovechará para las resoluciones de amparo y apelación que se tienen pendientes.

El pasado 22 de julio, la primogénita del actor pudo visitar a su padre por primera vez desde que fue encarcelado. Daniela compartió su experiencia dentro del reclusorio varonil y detalló el estado anímico de su padre. “Para mí fue impactante porque nunca había estado en un lugar así, la verdad, pero a él lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo fuerte, hasta tiene su barba blanca y le digo que se ve muy guapo así. Lo veo impaciente, con incertidumbre, pero está fuerte, de hecho, me impresionó mucho su fortaleza, porque pasar un día en ese lugar está cañón”, narró para Ventaneando.

Daniela ha mostrado su apoyo a Héctor desde que Alexa dio las primeras declaraciones (foto: Instagram/@daninelaprm)

La joven de 24 años narró el momento que vivió junto a su papá e incluso le llevó un regalo. “Platicamos de todo, lo primero que hicimos fue abrazarnos y me platicó cómo es un día ahí, también le comenté todo el apoyo que hay aquí afuera, los mensaje, el amor y la fuerza que nos mandan. Como que él no lo cree, todavía me dice ´¿es en serio?´ y le digo ´papá todo el mundo te está apoyando, tú tranquilo´ y yo sé que eso le dio fuerza para estar ahí [...] Los tienen encerrados y no pueden hacer nada, ahora le llevé unos cuadernos y unos colores porque le gusta dibujar”.

