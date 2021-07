“No voy a dejar que me pisoteen”: Héctor Parra rompe el silencio desde la cárcel

Daniela Parra aseguró que su padre está bien y optimista con el caso. Fotos: Hector Parra (Instagram)

A un mes de que el famoso actor Héctor Parra fuese a vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en agravio contra su hija Alexa Parra, las polémicas se han desatado. Algunas versiones aseguran que durante años, el histrión cometió vejaciones contra la menor, otras, acusan un influyentísimo desde esferas de la política que supuestamente fabricaron el caso.

Ante las interrogantes sobre los abusos, Alexa, acompañada de su madre Ginny Hoffman, asegura que irán hasta las últimas consecuencias del litigo. A ello, una voz se vuelve a sumar en defensa de Héctor. La de su hija Daniela.

En entrevista con Venga la Alegría, la primogénita de Parra dijo que por primera vez desde hace semanas, pudo hablar con su padre, para sorpresa del matutino, ella aseguró que él está bien y optimista en el caso. Pues incluso hubo llamamientos de atención por la inusual detención del famoso.

Según la defensa de Parra. Sergio Mayer tuvo injerencia en el arresto del histrión. Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag // Tv Notas

Esas irregularidades podrían tenerlo pronto lejos de prisión. A ello, Daniela comentó que lo que hizo su hermana no tiene perdón, pero está dispuesta a no abandonarla. Refirió también que es una víctima influenciada por Ginny Hoffman.

“La palabras que dijo mi padre son: ‘no voy a dejar que sigan haciendo menos, que me pisoteen, yo sé lo que soy y lo que somos, y de aquí pa arriba’. Esas fueron las palabras de mi papá, dije: ‘ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi padre’”, dijo al matutino.

“Ahora sí eso me subió el ánimo. Lo que hizo (Alexa) no tiene perdón, pero entiendo su situación y entiendo como fue su vida con su mamá, es víctima no me quiero ir en contra de ella, en cuanto me deje seguiré aquí para ella. (...)es más que evidente que usaron influencias”, precisó al programa de TV Azteca.

Alexa sigue optimista en que padre salga pronto de la cárcel (Instagram).

La tarde del 18 de junio y tras cinco largas horas de audiencia, el actor Héctor Parra fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual. Alexa refirió tras las determinaciones judiciales, que el proceso ha sido extenuante, una experiencia que la ha llevado a terapia. Su madre, Ginny Hoffman en todo momento la acompañó, al parecer, el juez encontró las pruebas suficientes para iniciar un largo litigio contra el histrión. Sin embargo, hay una versión de los hechos más infame, aunque da de qué hablar.

Tanto Daniela Parra como el exabogado de Hoffman , Alejandro Beceiro, denuncian lagunas legales en caso, que, de acuerdo con sus declaraciones, es un montaje que de un día a otro ya tenía todo un registro en expedientes en le cual supuestamente tuvo injerencia el diputado Sergio Mayer. La defensa de Héctor Parra denunciará al legislador por corrupción y tráfico de influencias.

Así lo aseguró Manuel Perdomo, quien forma parte del cuerpo de abogados que defiende a Parra.

La defensa del actor acusa irregularidades en su arresto. Foto: Instagram @hectorparrag

“Esa demanda sería un poquito posterior porque es en específico, y el tráfico de influencias es otro delito. Esperamos que sea a finales de este mes cuando se estaría presentando. No hay que olvidar que el señor todavía, por el puesto que desempeña, tiene un fuero como diputado”, expresó el experto en leyes en una entrevista reciente a Ventaneando.

Por lo pronto, Perdomo asistió esta mañana a la Fiscalía General de Justicia para denunciar a los servidores públicos que arrestaron al actor, a sabiendas que no había pruebas suficientes para llevar a cabo su detención.

“Se presentó la denuncia a los servidores públicos por el delito de prevaricato, que es cuando se ejercita una acción penal sin las pruebas suficientes”, expresó el abogado del histrión mexicano.

SEGUIR LEYENDO: