“Fue impactante”: Daniela Parra por fin pudo visitar a Héctor Parra en prisión

Este fin de semana Daniela Parra celebró su cumpleaños número 24 (Foto: Instagram/@hectorparrag)

El 15 de junio pasado, el actor Héctor Parra fue arrestado y trasladado al Reclusorio Oriente por presuntamente haber abusado de su hija Alexa Parra; por otra parte Daniela Parra, su primogénita, siempre salió en defensa de su padre y el miércoles de esta semana finalmente pudo estar con él.

Daniela relató su experiencia dentro del reclusorio varonil y compartió el estado anímico de su padre. “Para mí fue impactante porque nunca había estado en un lugar así, la verdad, pero a él lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo fuerte, hasta tiene su barba blanca y le digo que se ve muy guapo así. Lo veo impaciente, con incertidumbre, pero está fuerte, de hecho, me impresionó mucho su fortaleza, porque pasar un día en ese lugar está cañón”, narró para Ventaneando.

Daniela ha mostrado su apoyo a Héctor desde que Alexa dió las primeras declaraciones (Foto: Instagram/@hectorparrag)

La joven de 24 años compartió el momento que vivió junto a su papá, incluso le llevó un regalo. “Platicamos de todo, lo primero que hicimos fue abrazarnos y me platicó cómo es un día ahí, también le comenté todo el apoyo que hay aquí afuera, los mensaje, el amor y la fuerza que nos mandan. Como que él no lo cree, todavía me dice ´¿es en serio?´ y le digo ´papá todo el mundo te está apoyando, tú tranquilo´ y yo sé que eso le dio fuerza para estar ahí [...] Los tienen encerrados y no pueden hacer nada, ahora le llevé unos cuadernos y unos colores porque le gusta dibujar”.

También aclaró el estado de salud, pues en una carta compartió que tenía diversos problemas tanto físicos como psicológicos. “Obviamente hace muchísimo frío y se enfermó de gripa, tuvo unos días fatales, pero desde que empezó a ir con la psiquiatra ha estado mejor y tranquilo pues ya tiene sus medicamentos para la depresión”, detalló.

Héctor Parra lleva más de un mes dentro del Reclusorio Oriente (Foto: Instagram @hectorparrag)

Daniela también detalló cómo va la revisión del proceso legal de su padre. “Hemos estado peleando para que nos hagan caso, que revisen el expediente, que chequen el mal proceder del MP (Ministerio Público) y hasta hoy no hemos tenido respuesta”, además compartió que gracias a las firmas que ha juntado en la plataforma Change ha obtenido el apoyo de diversas asociaciones”.

La hija mayor de Héctor agradeció el apoyo de Dafne Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman. “Yo a ella la admiro, que fuerte que también ha salido a dar la cara y contar sus experiencias y ella sabe que yo estoy para apoyarla así como lo hace con todos nosotros”.

El abogado de Héctor ha dicho que Ginny Hoffman es cómplice por conocer y no haber denunciado el delito (Fotos: Instagram @innyhoffman_ // @hectorparrag)

Además la joven de 24 años le dedicó unas palabras a Alexa. “Yo la perdono, ni mi papá ni yo hemos ido en contra de ella, nosotros sabemos que Alexa siempre fue víctima, pero de su mamá y lo voy a seguir diciendo hasta que se demuestre que es verdad”, comentó.

La hermana de Alexa reveló que su papá aún no ha sido vacunado con la segunda dosis de COVID-19. “Tenía la primera dosis antes de que lo llevaran al penal y le tocaban la semana pasada la segunda dosis y esa no la ha recibido”.

Finalmente Daniela aclaró que esperarán a que Sergio Mayer pierda su fuero político para proceder legalmente en su contra por un supuesto tráfico de influencias.

Según la defensa de Parra. Sergio Mayer tuvo injerencia en el arresto del histrión (Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag // Tv Notas)

Héctor Parra también confrontó al político y actor en la carta que compartió en esta semana: “Al señor Sergio Mayer le deseo, sin afán de entrometerme en asuntos personales que obviamente desconozco, que espero nunca pise la cárcel, ni un sólo día de los 31 que yo llevo aquí, ya que para ello se requiere: valor, temple, garra, tener los pies firmes, bien enraizados a la tierra, el frente muy en alto y no tener que bajar la mirada ante nada ni ante nadie, y menos por calumnias tan burdas, bajas y viles”.

SEGUIR LEYENDO: