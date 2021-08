“Me gustaría escupirle en la cara”: Laisha Wilkins a López Gatell:

La actriz aseguró querer "escupirle en la cara" a Gatell

La controversial actriz Laisha Wilkins volvió a arremeter en contra de servidores públicos del actual gobierno, pues hace unas horas lanzó fuertes declaraciones en contra de Hugo López-Gatell.

“Me encantaría encontrarme a @HLGatell en la calle para escupirle a la cara”, afirmó Wilkins mediante su cuenta de Twitter, donde frecuentemente manda mensajes de la misma naturaleza hacia personas que no comparten su ideología.

“Perdón si les molesta que esté en contra de este genocidio e infanticidio”, fue otro de los mensajes que la actriz publicó, en referencia a los reclamos que se le hacen a López-Gatell sobre la falta de medicamentos para los niños con cáncer, un tema que se le remarca mucho al subsecretario.

“Le preocupa mucho el encierro de los niños, pero no sus medicamentos”, afirmó la actriz respondiendo a quienes la criticaron por sus comentarios. Poco después, abrió una encuesta donde preguntó “¿Quieres que @HLGatell sea juzgado por crimen de lesa humanidad?”.

Laisha ataca constantemente a políticos de la 4T (Foto: Instagram/laisha_wilkins)

La actriz ha criticado fuertemente a los personajes públicos más reconocidos de la 4T, hace unos días mostró una captura de pantalla donde se veía un tuit de Fernández Noroña respondiendo fuertemente a Claudia Ramírez, quien le escribió “Oye, ¿neta no sabes escribir sin descalificar?”, a lo que el diputado contestó “Señora, ¿no sabe dejar de ir a donde no la llaman? Ya búsquese un papel, aunque sea de baño”, por lo que Wilkins afirmó “Así el nivel de los diputados de izquierda…”.

De la misma manera, le mandó el siguiente mensaje a López Obrador: “¿Quién ha sido el peor presidente de México, y por qué @lopezobrador_?”.

La actriz se ha mantenido como tendencia desde ayer en redes sociales debido a sus comentarios. “Ya desayuné, me bañé, regué las plantas y los AMLOvers me mantienen en TT”, afirmó la actriz.

La actriz es conocida por sus polémicas declaraciones Instagram: laisha_wilkins

Laisha ha sido señalada como conflictiva por sus propias colegas, en una entrevista para el canal de YouTube de Luz María Zetina, las actrices Yolanda Andrade, Isabel Lascuráin, Sherlyn y Consuelo Duval platicaron las malas experiencias que vivieron con la actriz cuando la tuvieron como compañera en telenovelas.

Sherlyn afirmó que le comenzó a caer mal porque acaparó la conversación e hizo comentarios de mal gusto en un programa al que asistió como invitada.

“¿Se acuerdan cuando llegó una actriz que se enfureció muchísimo conmigo? Teníamos una invitada que tenía una enfermedad, la invitada estaba hablando y ella estaba de conductora suplente y no dejaba hablar para nada a la invitada. Hablaba de su enfermedad y ésta así de ‘pero yo también, pero yo tres veces”, contó Sherlyn y afirmó que después del incidente le pidió respetar a la invitada y a ella, por lo que Wilkins abandonó el foro y la bloqueó de todas sus redes sociales.

Consuelo Duval y Laisha Wilkins tuvieron un incidente desafortunado en Televisa Instagram: laisha_wilkins

Por su parte, Consuelo Duval contó la desagradable experiencia que vivió a causa de la actriz: “Resulta que me dice Adal Ramones en sus inoportunidades, ‘ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice ‘es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije ‘ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien pu**, ¿por qué no me defendiste?’, le dije a Adal, y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda”.

Por los rumores que había esparcido, Consuelo confrontó a Wilkins de la siguiente manera: “Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen, y me dicen ‘Consuelo, aquí está Laisha’. Y fui, le estaban poniendo los rayitos, y me acerco y le digo ‘Hola, Lupita’ a la que estaba ahí. Me acerco y le digo ‘Hola, ¿me conoces?, y me dice ‘Yo a ti sí, pero tú a mí no’, y le digo ‘No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. Pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre, ¿ya te quedó claro? Bye”.

