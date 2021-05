Un presunto brigadista de Morena agredió a Laisha Wilkins y Dolores Padierna se deslindó

La violencia de género es uno de los temas más preocupantes en la sociedad mexicana y prácticamente todos los días está presente en los medios de información. A pesar de lo anterior, en plena campaña electoral en la Ciudad de México, un presunto brigadista de la candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, agredió a la conductora de televisión Laisha Wilkins.

Fue la misma víctima quien denunció la tarde de este viernes el incidente, a través de un video que se viralizó en redes sociales, en el cual se observa el momento en que fue golpeada por un hombre, que estaba acompañado por otra mujer, y que vestía los colores del partido que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador al poder.

De acuerdo con el material de 28 segundos, todo comenzó porque Laisha les reclamó el hecho de que estaban colocando propaganda de Dolores Padierna, encima de los anuncios de otros candidatos, asegurando que ello “era ilegal”.

(Captura de pantalla: Video)

“Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio”, escribió la conductora de Canal 6 en Twitter.

Con el fin de intimidar al sujeto y evitar una agresión, Wilkins continúo grabando; sin embargo, al tipo no le importó y actuó violentamente, tanto que según la ex actriz de Televisa, la siguió para causarle más daño.

“El tipo aventó mi tel, me golpeó y pateó, la gente se acercó a pararlo ¡Son un asco! [...] Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me busco para seguirme golpeando, como se ve en el video. No supe que más hacer más que decirle que estaba siendo grabado con su agresión”

(Captura de pantalla: Twitter)

Agradeció el apoyo de los transeúntes que intervinieron, sin antes pedir ayuda a los usuarios a identificar a su agresor para poder denunciarlo ante las autoridades.

“Agradezco a todas las personas que corrieron ayudarme, sin pensarlo atravesaron la calle, otros se bajaron de su coche, otros se le enfrentaron al agresor. Gracias, me quedo con la solidaridad que viví hoy, eso es México [...] Por favor si alguien lo conoce deme el nombre lo quiero denunciar”

A los pocos minutos de la difusión, periodistas, colegas, políticos y demás cibernautas le expresaron su solidaridad y la indignación ante dichos actos.

Dolores Padierna se deslinda

(Foto: Twitter/Dolores_PL)

Una hora más tarde, la candidata morenista se pronunció al respecto a través de la misma plataforma, donde aseguró que la violencia del hombre que pegaba su propaganda no representa los valores de su equipo y que no colabora para ella. No obstante, le ofreció una disculpa y se puso a su disposición para identificarlo y proceder legalmente contra él.

“Te ofrezco una disculpa, precisamente ayer estaba defendiendo y presentando mis propuestas para evitar que este tipo de situaciones sigan siendo impunes, estuve revisando con mi equipo de campaña y al parecer ese personaje que tu muestras, efectivamente no nos representa, ni trabaja con nosotros. Colaboraremos contigo para dar con el responsable y te brindaremos todo el apoyo en caso de que decidas presentar formal denuncia. Quedo a tus órdenes. Saludos”