“Por el bien de México”: GOAN llamó al nuevo secretario de Hacienda a colaborar juntos

Los mandatarios estatales que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), felicitaron al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por su ratificación en el cargo, al tiempo que se pronunciaron por trabajar en conjunto “por el bien de México”.

A través de su cuenta en Twitter, le desearon éxito en su encargo y manifestaron su interés para colaborar “con estrecha” coordinación.

“Los gobernadores de @GOAN_MX felicitamos a @R_Ramirez_O por su nombramiento como secretario de @Hacienda_Mexico. Le deseamos éxito en su encargo. Reiteramos nuestra disposición para trabajar y colaborar con estrecha coordinación por el bien de México”, escribieron.

La noche del 3 de agosto, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda, en sustitución de Arturo Herrera, quien fue propuesto para ser gobernador del Banco de México.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión, Ramírez de la O reconoció que tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional, pero como titular de Hacienda, reclamó el derecho de tener voz y voto en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado el impacto fiscal de ambas empresas.

Ratificó que con el Paquete Económico 2022 se presentarán ajustes al marco tributario del país, pero no habrá alza de impuestos, toda vez que se realizará un manejo escrupuloso de la deuda para que no rebase los límites fijados por el Congreso ni aumente respecto del producto interno bruto (PIB) y que el gasto seguirá bajo los cauces de austeridad.

Ante los legisladores, el titular de Hacienda señaló que la población quedó con un “trauma” tras los endeudamientos del gobierno en las décadas de los 70 y 80.

“El México de hoy tiene una especie de trauma con la deuda de los años 70 y 80, y ese trauma está en la memoria colectiva. Así como Estados Unidos tiene un trauma con la Gran Depresión, que obliga a la Reserva Federal a buscar el empleo máximo por los altísimos niveles de desempleo que tuvieron en esa época, nosotros también. Nuestra sociedad nos hubiera reclamado que nos sobreendeudemos cuando no estamos calibrando correctamente el alcance de la pandemia”, aseguró.

Destacó que pese a la duración de la pandemia de COVID-19, el país no se ha endeudado.

“La pandemia no estaba contemplada en el presupuesto, tampoco su duración y, por esa razón, cualquier país que esté con un objetivo de no sobreendeudarse tiene que ser muy cauteloso en cuanto a qué tan rápido despliega su gasto cuando no tiene la certidumbre de cuánto durará la pandemia”, dijo.

Por otra parte, aseguró que mejorará la relación entre los sectores público y privado, con el objetivo de estimular las inversiones.

“El crecimiento económico debe alcanzar a todos. El compromiso del gobierno y la secretaría será propiciar un buen clima económico, confianza con los empresarios e inversionistas, condiciones de competencia macroeconómica, fiscales y regulatorias, y de gobernabilidad para estimular la mayor inversión”, apuntó.

