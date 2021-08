Militancia de Morena cerró filas y presumieron en redes que ya participaron en la Consulta Popular

Morenistas participaron en la consulta popular (Foto: Twitter / @CitlaHM / @mario_delgado / @rocionahle / @Claudiashein / @AlfonsoDurazo)

Este domingo 1 de agosto, la ciudadanía mexicana fue invitada a participar en la consulta popular para sabe si quieren o no que los ex presidentes de México del periodo llamado “neoliberal” sean sometidos a investigación y en caso de que se encuentren indicios de que cometieran delitos, se les procese conforme a derecho.

Para materializar dicho proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE), instaló 56,958 mesas receptoras para que las personas empadronadas al órgano dirigido por Lorenzo Córdova puedan participar, de tal modo que junto con la promoción de la instalación del 98.8% de éstas hasta las 13:00 horas (tiempo del centro de México), las y los militantes de Morena decidieron acudir a responder la pregunta de la consulta.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los de las posibles víctimas?”

La jefa de gobierno de la Ciudad de México ya participó en la consulta popular promovida por el partido en el que milita (Foto: Twitter / @Claudiashein)

De tal modo que destacados miembros de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, ya salieron en redes sociales a promover que ya participaron y, al mismo tiempo, invitar a las y los mexicanos a que contribuyan en este ejercicio democrático.

Personajes de la talla como Mario Delgado, presidente nacional del Morena; Citalli Hernández, secretaria general del partido; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener); Clara Luz Flores, ex candidata del partido a la gubernatura de Nuevo León; y Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, fueron a la mesa que les corresponde para participar.

“Primer ejercicio de consulta popular avalado por la Constitución en la historia de nuestro país. La democracia participativa fortalece a México, esto es un triunfo de la gente, la Cuarta Transformación seguirá escuchando la voz popular en este y muchos temas mas”, refirió Delgado Carrillo.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, invitó a la participación ciudadana de proceso (Foto: Twitter / @mario_delgado)

“Ya ejercí mi derecho y obligación como ciudadana en la Consulta Popular 2021. Cuando el pueblo ha puesto, con fraudes electorales, nos lo han quitado; cuando el pueblo ha querido quitar, no ha podido. En nuestra incipiente democracia, que el pueblo decida debe ser costumbre”, publicó Hernández Mora en su cuenta oficial de Twitter, quien señaló que la consulta hace referencia a “cualquier actor político”.

Esta precisión sale a la luz porque la pregunta que pretendía promover López Obrador se refería a los ex presidentes del periodo conocido como “neoliberal”.

“¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”

“Hoy en México se lleva a cabo una consulta democrática; se nos pregunta, participamos y opinamos … nuevos tiempos en mi patria. Cumpliendo con mi deber en forma libre y democrática en mi querido Coatzacoalcos”, difundió la secretaria de Energía.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, detalló que se trata de una consulta contra ex funcionarios que pudieron incurrir en delitos (Foto: Twitter / @CitlaHM)

Quien fue más reservada en su explicación fue la doctora Sheinbaum Pardo, ya que sólo dijo que ya cumplió con su responsabilidad ciudadana. Al igual que Flores Carrales, quien publicó una foto de ella diciendo que ejerció su “derecho y responsabilidad ciudadana”.

Por su cuenta, el gobernador electo en Sonora y ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) postuló dos razones para participar en la consulta.

“La primera: nunca se había tomado en cuenta de esta manera la opinión de la gente. La segunda: porque involucra temas del pasado que son importantes de dilucidar”

Contrastantemente, quien no ha expresado en redes sociales si ya participó o no es el jefe del ejecutivo federal, pues hasta el momento no ha brindado mayores explicaciones en este sentido.

SEGUIR LEYENDO: