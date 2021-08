Se reportó un sismo en Sonora de 5.1 grados

Esta tarde se presentó un sismo de 5.1 grados al sureste de Nacozari de García (Foto: EFE/Ulises Rodríguez)

A las 14:19 horas de este sábado 31 de julio, un sismo de 5.1 grados fue detectado al sureste de Nacozari de García, en el estado de Sonora. Esto de acuerdo con lo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el organismo, el temblor se formó a 10 kilómetros de profundidad. Por su parte, Protección Civil (PC)no reportó ningún daño material ni hacia ninguna persona.

“A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y con los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE) para realizar una evaluación preliminar de la zona donde se presentó”, informó PC a través de su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió al público que revisara las condiciones de los inmuebles en los que se encuentran. De encontrar alguna falla, advirtió que es importante no permanecer dentro de ellos; también recomendó no encender cerillos, velas, aparatos eléctricos o de flama abierta hasta que se compruebe que no hay fugas de gas.

También se formó un temblor en Guaymas (Foto: EFE/Rolex Dela Pena)

Aunado a esto, también se registró otro movimiento telúrico en Gaymas, dentro del mismo estado y de 5.5 grados. Este se dio a las 10:39 horas y se originó a 63 kilómetros al suroeste de Guaymas y con una profundidad de tan solo 5 kilómetros.

A pesar de la fuerza del temblor, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, explicó que no se esperaba la generación de un tsunami.

Por su parte, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano explicó que estaba en contacto con las autoridades municipales para las evaluaciones de las zonas afectadas.

“A través de Protección Civil mantenemos comunicación con autoridades de los municipios de Guaymas y Empalme para evaluar posibles afectaciones por los sismos de esta mañana”, aseveró a través de su cuenta de Twitter.

No se reportó ningún daño (Foto: Servicio Geológico Colombiano)

Temblor en Puebla

Cerca de las 10:00 horas de este 28 de julio, los habitantes del estado de Puebla fueron sorprendidos por un sismo de 4.2 grados, cuyo epicentro se localizó a un kilómetro suroeste de Santa María Xonacatepec.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el movimiento telúrico se dio también en una latitud de 19.08, una longitud de -98.11 y con una profundidad de 10 kilómetros.

Habitantes de localidades cercanas al epicentro en Puebla y Tlaxcala pudieron percibir el sismo, sin embargo hasta el momento no se reportan daños o heridos por la eventualidad.

Minutos antes, otro sismo encendió las alertas del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado. Se trató de un temblor con magnitud preliminar de 3.9 grados al sureste de San Marcos Guerrero, el cual se percibió levemente en algunas regiones de Puebla.

Esta semana también tembló en Puebla (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Protección Civil también informó en sus redes sociales que “El Sismo percibido esta mañana en algunas regiones de la entidad, tuvo una magnitud de 4.2 con epicentro a 1km al suroeste de Santa María Xonacatepec en Puebla. Personal de esta Coordinación realiza un monitoreo a lo largo del territorio para descartar posibles afectaciones”.

En otro comunicado, la dependencia gubernamental dio a conocer, en primer lugar, que el sismo no provocó daños y que el Sistema de Alertamiento Sísmico no fue activado debido a que el movimiento telúrico no llegó a la intensidad mínima, pues para emitir alerta es necesario que los movimientos sean mayores de 5.5 grados.

Además, el propio gobernador del estado, Miguel Barbosa, confirmó que se “llevan a cabo las revisiones en el estado” ante el evento.

Por la alerta de sismo varios edificios del estado fueron evacuados por las autoridades.

