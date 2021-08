Aremi Fuentes ganó medalla de bronce en levantamiento de pesas

(Foto: EFE)

Aremi Fuentes Zavala, la pesista mexicana que debutó en la disciplina de Halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llegó a la recta final de la contienda. Este 1 de agosto la oriunda de Tonalá, Chiapas, compitió en la división de 76 kilogramos y ganó la tercera presea de bronce de la jornada olímpica para México

“Uno de mis sueños era clasificar y otro de mis sueños es estar en el podio olímpico. Me visualizo en el podio, estaré trabajando hasta el final para poder lograrlo y dejaré todo, como siempre lo he hecho, en mis primero Juegos Olímpicos”, dijo en entrevista con Récord.

La mexicana buscará colarse a las medallas en Tokio, luego de que en 2016 perdió su lugar para los olímpicos de Río de Janeiro Brasil.

En su primera participación, la mexicana logró levantar 135 kilogramos. Mientras que en la segunda ronda levantó 137 kg sobre su cabeza, sin tener la misma suerte en su tercer participación, donde no logró conseguir los 139 kilos.

Aremi Fuentes quedó por detrás de Katherin Elizabeth de los Estados Unidos y de Neisi Patricia Dajomes de Ecuador, quién levantó una pesa de 145 kilogramos para obtener la victoria.

La partición de Aremi Fuentes en los Juegos Olímpicos estuvo en peligro luego de que el presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas AC, Rosalio Antonio Alvarado del Ángel, la sacara de la lista de competidores que asistirán al XXVIII Campeonato Panamericano Mayor de Levantamiento de Pesas, programado del 23 al 27 de abril en Guatemala.

“Su respuesta fue que porque me miraba gorda. Y no se me hace bien que él se exprese así de una atleta que dio el peso de la categoría como un mes antes y que siempre trato de tener el peso adecuado y no se me hace justo”, denunció. “En estos dos últimos años me he mantenido en el top 5 de mi categoría, es algo histórico para el levantamiento de pesas, el año pasado fui campeona centroamericana y rompí récord y el año pasado quedé campeona continental”, relató la joven a Infobae México en 2019.

Información en desarrollo...