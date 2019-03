"La verdad yo no la recuerdo porque aún no hacía deporte y desconocía mucho sobre los deportes, así que no puedo decir que me inspiró. Pero pienso que en la rama femenil sí influyó mucho porque se han ganado otras medallas más como la de Luz Acosta y Damaris Aguirre", afirma el yucateco Montes.

La medalla de oro de Soraya en el 2000 se dio en un ambiente de mucho pesimismo luego de que en los Juegos de Atlanta 1996, México solo alcanzó una medalla de bronce y se venía de una mala participación en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999.