“Tengo la conciencia tranquila”: AMLO recordó el “Culiacanazo” y la infame liberación de Ovidio Guzmán

Durante su visita a Sinaloa y en medio de la polémica por su tercera visita en lo que va de su gobierno al municipio de Badiraguato, tierra natal de narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán -actualmente preso de por vida en una cárcel de EEUU- y de Rafael Caro Quintero -prófugo de la justicia-, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, ocurrida en octubre de 2019 y aseguró tener “la conciencia tranquila”.

En su conferencia mañanera realizada este viernes en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar “El Sauz” en Culiacán, Sinaloa, López Obrador señaló que aunque fue muy criticado por el hecho, lo hizo porque de acuerdo a la información que le proporcionaron, estaba en riesgo la vida de más de 200 personas debido al operativo para detener a Ovidio Guzmán, evento conocido popularmente como “el culiacanazo”.

Criticó a los opositores “autoritarios y fascistoides” que pugnan por resolver cualquier conflicto con el uso de la violencia.

“Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera en Culiacán, yo tomé la decisión, ¿por qué?, no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides, quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan”, señaló.

Imagen de archivo/ Presidencia de México

“Tengo mi conciencia tranquila, porque cuando pedí el informe de lo que pudo haber sucedido iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento y dije no”, enfatizó.

López Obrador reiteró que, pese a que buscará una reforma para que la Guardia Nacional sea parte del Ejército, su gobierno no pretende arriesgar al pueblo. “No queremos la violencia”, insistió.

El mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas de México, tanto la Marina como el Ejército y la Guardia Nacional, son de las corporaciones que generan más confianza entre la ciudadanía y con la menor percepción de corrupción entre la población.

Es por eso que -dijo- su gobierno apoyará en estas instancias para combatir la violencia, pero sin pensar en la represión, la tortura o masacres.

“Nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos y esa mística está en las Fuerzas Armadas”, señaló.

Su visita a Badiraguato, tierra de narcotraficantes

(Foto: Cuartoscuro)

Al resaltar los buenos resultados que -dijo- hay en materia de seguridad en Sinaloa, López Obrador insistió que su estrategia para enfrentar a la delincuencia, es atender las causas que originan la violencia, por lo que se apoya a la población por medio de sus programas sociales.

“Es importante y sobre todo aquí en Sinaloa decir que nosotros hemos optado por una estrategia distinta en cuanto a enfrentar a la delincuencia. Nosotros desde que llegamos decidimos no declara la guerra a nadie y estamos optando por atender las causa que originan la violencia, no solo a llevar a la práctica acciones coercitivas, nosotros sostenemos, que la paz es fruto de la justicia y que el ser humano no es malo por naturaleza, son la circunstancias que llevan a algunos a tomar esas conductas”, destacó.

“Por eso estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que tengan oportunidades de trabajo, que estamos invirtiendo para desarrollar el campo. En el caso de Sinaloa, es considerable la inversión destinada a los municipios con más marginación en el estado”, señaló.

López Obrador y Joaquín El Chapo Guzmán. (Foto: Cuartoscuro)

Puso como ejemplo el caso de Badiraguato, uno de los municipios más pobres de la entidad y en donde muchos de sus habitantes se han dedicado al narcotráfico. El mandatario aseguró que en ese lugar, existen más de 13,000 beneficiarios de sus programas sociales.

“En el caso de Badiraguato, se está haciendo un camino en toda la sierra para comunicar a Sinaloa con Chihuahua.. De Badiraguato a Guadalupe y Calvo… Y en Badiraguato se está invirtiendo como nunca se había hecho en programas de desarrollo. Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No funciona (...) y esto a los conservadores que tiene una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta porque apuestan mucho al ojo por ojo diente por diente… A que nos quedemos tuertos todos y chimuelos”, dijo.

“Cuando dije abrazos no balazos, hasta se burlaron y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia.. es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: