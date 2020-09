De cartas y apretones de mano: los momentos polémicos entre AMLO y la mamá del Chapo Guzmán

Los acercamientos de Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán, con Andrés Manuel López Obrador han provocado críticas al presidente (Fotoarte: Jovani Silva / Infobae México)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se ha visto envuelto diversas polémicas debido a situaciones relacionadas con Consuelo Loera, la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa y preso en Estados Unidos.

La más reciente tiene que ver con una noticia falsa en que se aseguraba que Consuelo Loera había donado 900 millones de pesos para la fundación del partido que creo y llevó a la presidencia del país a López Obrador: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esa imagen de la madre del capo junto a un documento que supuestamente daba fe del donativo resultó ser una noticia falsa. No obstante, circuló como si fuera verdadera en redes sociales, hasta la verificación hecha por medios como la agencia de noticias AP y el sitio en línea Animal Político.

Pero el nombre de Consuelo Loera ha traído a López Obrador algunos dolores de cabeza por hechos que sí ocurrieron, como aquel saludo meses atrás a la señora en una visita del mandatario a Sinaloa.

La imagen donde se aprecia a la mamá del Chapo Guzmán y un documento de un donativo para fundar Morena resultó ser falsa (Foto: Twitter@AdrianaLL011)

Estas son algunas de las veces en que López Obrador ha sido relacionado con la mujer de más de 90 años.

“Te saludo, no te bajes”

Andrés Manuel López Obrador visitaba un pueblito de Sinaloa llamado Badiraguato. Pero no era cualquier localidad, sino era la tierra que vio nacer a Joaquín Guzmán Loera, el peligroso narcotraficante que escapó en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad de México.

Ahí, el presidente se acercó a una camioneta negra en la que el lado del copiloto viajaba una mujer adulta mayor. Saludó de mano a la mujer, que resultó ser Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán.

El presidente se acercó al vehículo y dijo a la mujer que no saliera del auto, se dan la mano y en una breve conversación de escucha decir a López Obrador “recibí su carta”. En el instante captado en video no dio más detalles.

López Obrador conversó después con José Luis González, uno de los abogados del Chapo Guzmán.

El saludo de mano entre Consuelo Loera y Andrés Manuel López Obrador fue duramente criticado (Foto: Captura de pantalla)

El saludo con la mamá del narcotraficante generó polémica en la sociedad mexicana y críticas hacia el presidente por estrechar la mano de la mujer.

Las críticas por dar la mano a la mujer de más de 90 años de edad fueron desde el cuestionamiento de este contacto físico en medio de las restricciones por la contingencia de coronavirus hasta el hecho de que un mandatario tuviera contacto con la madre de un narcotraficante.

López Obrador dijo que si saludo a Consuelo Loera fue por educación al tratarse de una mujer adulta mayor.

“Un adulto mayor merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”, dijo, y culpó a la oposición de hacer un escándalo de lo sucedido.

“A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso”, expresó.

“Recibí tu carta”

Las críticas por el saludo no quedaron ahí. Los cuestionamiento fueron por el contenido de la carta de la que habló el presidente con la mamá del Chapo Guzmán. El mismo mandatario fue quien reveló el contenido de la misiva ante la polémica.

Una de las cartas que Consuelo Loera mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia)

“Le pido a la señora que me comprenda, y que no tenemos nada que ocultar, y no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mi, ella tiene todo el derecho, como madre, de defender a su hijo, tiene todo el derecho de hacerlo y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos” explicó López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

En la carta se conoció que la madre del capo comunicaba a López Obrador -a quien llamó “estimado hermano en Cristo”- para contarle que le habían negado la visa humanitaria que tramitó para visitar en prisión al fundador del Cártel de Sinaloa.

“Deseo insistirle sobre su apoyo para que me permita visitar a mi hijo”, dijo Consuelo Loera. “Tengo más de cinco años sin verlo”, añadió.

Otras cartas

En pleno día de San Valentín, el 14 de febrero de 2019 Consuelo Loera envió al presidente una carta después de que su hijo fuera encontrado culpable en una carta de Nueva York de 10 cargos relacionados con el lavado de dinero y tráfico de drogas.

La petición de la madre del capo era que López Obrador interviniera para que su hijo fuera repatriado al país luego de su extradición a Estados Unidos y pedirle que ayudara a obtener las visas humanitarias a ella y sus hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera.

Una de las primeras misivas de Consuelo Loera al presidente de México al que se refiere como "hermano en cristo" (Foto: Cortesía)

La segunda carta fue enviado al presidente en julio de 2019. En ella, María Consuelo da las gracias al presidente por “todo el apoyo que le ha brindado a mi hijo en nuestro afán de se le haga justicia y sea repatriado a nuestro querido México”.

El Chapo Guzmán y el vínculo con su madre

La mamá del Chapo Guzmán vive en México y es una de las mujeres que más extraña Joaquín Guzmán Loera, de acuerdo el testimonio de la criminóloga Mónica Ramírez, quien habló con el capo por un total de más de 100 horas para hacer el perfil del criminal.

El Chapo mandó a construir una casa tipo hacienda enclavada en las montañas de Sinaloa. Pintada de color rosado, la residencia cuenta con una capilla.

