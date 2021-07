La batalla por el alma de Badiraguato, cuna de narcos: hay 13,655 beneficiarios de los programas sociales de AMLO

(Foto: Cortesía Presidencia/ Archivo)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó los avances de seguridad que ha habido en Sinaloa, y destacó el caso de Badiraguato, municipio enclavado en la sierra y que se ha destacado por ser la cuna de distintos narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la conferencia de prensa mañanera que se realizó en Culiacán, López Obrador destacó la buena coordinación que mantiene con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo que en consecuencia, ha generado “buenos resultados en general”.

“Es de los gobernadores que más empeño ha puesto en mantener buenas relaciones con el gobierno federal, nosotros también llevamos buenas relaciones con el gobierno del estado, es recíproco el apoyo, la coordinación y son buenos los resultados en general en Sinaloa, se ha avanzado bastante en cuanto a obras de infraestructura, en cuanto a programas de bienestar también en el terreno de la seguridad pública”, señaló.

Al resaltar los buenos resultados que -dijo- hay en materia de seguridad en ese estado, López Obrador insistió que su estrategia para enfrentar a la delincuencia, es atender las causas que originan la violencia, por lo que se apoya a la población por medio de sus programas sociales.

El año pasado, el programa Sembrando Vida llegó a Badiraguato, Sinaloa, donde según el presidente ningún otro programa había operado (Foto: lopezobrador.org)

“Es importante y sobre todo aquí en Sinaloa, decir que nosotros hemos optado por una estrategia distinta en cuanto a enfrentar a la delincuencia. Nosotros desde que llegamos decidimos no declara la guerra a nadie y estamos optando por atender las causa que originan la violencia, no solo a llevar a la práctica acciones coercitivas, nosotros sostenemos, que la paz es fruto de la justicia y que el ser humano no es malo por naturaleza, son la circunstancias que llevan a algunos a tomar esas conductas”, destacó.

“Por eso estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que tengan oportunidades de trabajo, que estamos invirtiendo para desarrollar el campo. En el caso de Sinaloa, es considerable la inversión destinada a los municipios con más marginación en el estado”.

Puso como ejemplo el caso de Badiraguato, uno de los municipios más pobres de la entidad y en donde muchos de sus habitantes se han dedicado al narcotráfico. El mandatario aseguró que en ese lugar, existen más de 13,000 beneficiarios de sus programas sociales.

“En el caso de Badiraguato, se está haciendo un camino en toda la sierra para comunicar a Sinaloa con Chihuahua.. De Badiraguato a Guadalupe y Calvo… Y en Badiraguato se está invirtiendo como nunca se había hecho en programas de desarrollo. Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No funciona (...) y esto a los conservadores que tiene una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta porque apuestan mucho al ojo por ojo diente por diente… A que nos quedemos tuertos todos y chimuelos”, dijo.

Información en desarrollo...