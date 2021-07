Con apoyo de las fuerzas armadas por conflictos entre pueblos, Chiapas alcanzó el 31% de su población vacunada

Foto: (IMSS)

El trabajo coordinado entre el gobierno del estado, las Fuerzas Armadas, los servidores de la nación, las autoridades de salud federal y estatal, así como la suma de liderazgos empresariales, políticos y sociales ha permitido avanzar en el proceso de inmunización contra la COVID-19, y ha convertido el refuerzo de la vacunación en Chiapas “en la causa de todos”, aseguró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, de gira de supervisión y trabajo por la Sierra Madre de Chiapas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo señaló que no era del todo cierto que la población de Chiapas no se quería vacunar, y muestra de ello es que el estado ya no ocupa el último lugar en vacunación que había desde febrero hasta el 8 de julio, que era del 17.7%; actualmente es del 31.35% de la población mayor de 18 años.

Dijo que durante toda la etapa de vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 en la entidad, un millón 110 mil chiapanecos mayores de 18 años han sido inmunizados, y en los últimos 18 días se han aplicado 450,622 vacunas. “Sacamos la vacuna de los hospitales y las llevamos a las comunidades, porque la vacuna es para las personas sanas”.

Luego de recorrer el centro de vacunación del ejido Chamulapita, en Huehuetán, y sostener reunión con empresarios de la región sobre la importancia de la inmunización, Zoé Robledo aseguró en conferencia de prensa desde el Teatro de Tapachula que las vacunas contra el COVID-19 “son seguras, con un permiso de COFEPRIS que garantizan su efectividad; son gratuitas y voluntarias, no se obliga a nadie”.

Foto: (IMSS)

“A mayor edad incrementan las posibilidades de que una persona mayor que se contagia tenga que ir a un hospital, no ocurre así con las personas más jóvenes, ocurre siempre con mayor proporción entre los adultos. Lo responsable es insistir en esos grupos de edad”, expuso.

Zoé Robledo explicó que reforzar la inmunización entre la población del estado implicó ampliar las sedes de vacunación, “llegar más lejos para estar más cerca de la gente” de localidades apartadas, municipios pequeños, zonas de difícil acceso. “Chiapas no está destinado a ser el último lugar, menos en vacunación”, dijo.

El director general del Seguro Social agregó que se continúa la vacunación contra COVID-19 en los macrocentros de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxpan y Palenque para la vacunación de 30 años y más.

Comentó que en la vacunación entre febrero y el 8 de julio se aplicaban en promedio 5,000 dosis al día, mientras que en esta nueva etapa se llegan a suministrar 23,717 vacunas diariamente, “las cosas van bien y tenemos que seguir en este ritmo”.

Foto: (IMSS)

“Ya tuvimos varios días arriba de 40 mil, particularmente el 16 de julio cuando vacunamos 48,503 chiapanecos y chiapanecas en un solo día. Había quienes creían que no se podía vacunar arriba de 10,000, había quienes creían que vacunar 50 mil personas en un día era imposible, ya se demostró lo contrario”, dijo.

Indicó que también se localizan centros de vacunación en Huehuetán, Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Chamulapita, y en el campo de la Casa Ejidal de la Congregación Zaragoza.

más, señaló que ha sido fundamental el apoyo de IMSS-BIENESTAR, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ISSTECH, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina y con la Guardia Nacional.

Robledo supervisó los centros de vacunación ubicados en la Sierra Madre de Chiapas, como en el municipio de Siltepec, o en el Ejido Benito Juárez, de Motozintla, una de las regiones de más difícil acceso y con mayor dispersión poblacional en el estado.

El director general del IMSS informó que con el Plan de Reforzamiento se tiene el registro de 500,000 dosis aplicadas en los últimos 20 días, y de febrero a la fecha han sido vacunados un millón 157 mil 189 chiapanecas y chiapanecos mayores de 18 años contra el virus del SARS-CoV-2.

El encargado del plan de reforzamiento de la vacunación en Chiapas dio a conocer en conferencia de prensa desde el Hospital Rural de Motozintla que este jueves se recibió en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez otro embarque de 120 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca, con ello suman 770 mil vacunas recibidas y la intención es “estarlas aplicando a la velocidad que se requiere. La vacuna no debe estar en los refrigeradores, no debe estar en la Red de Frío, debe estar en el sistema inmunológico de las personas, y por eso es que queremos que ese ritmo no se pierda”, dijo.

Zoé Robledo invitó a las personas que acudan a vacunarse que no lo hagan solos, “que lleven a los adultos mayores, si conocen a un abuelo, una abuela, una tía, un tío, los padres, cualquier vecino adulto mayor de 60 años que no se ha vacunado. En este momento no hay mayor acto de solidaridad, de amor y hasta de patriotismo que llevar a vacunar a un adulto mayor.”

