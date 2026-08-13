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Este es el supermercado en Azcapotzalco que se volvió el preferido por rateros

En repetidas ocasiones esta sucursal ha tenido intentos de asaltos, por lo que el caso de inseguridad en el lugar ya es habitual

asalto supermercado cuitláhuac
Reportan asalto en supermercado en Azcapotzalco (captura redes sociales)
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Caos y pánico vivieron los clientes de un supermercado en la alcaldía Azcapotzalco luego de que frustraron un asalto en un Walmart ubicado sobre avenida Cuitláhuac y Ferrocarril Central, en la colonia Victoria de las Democracias, donde un grupo de al menos 10 presuntos farderos ingresó de forma violenta para saquear mercancía del establecimiento.

Tras la movilización policiaca, la tienda reportó el incidente. Las labores de seguridad continuaron durante varios minutos en la tienda, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para identificar y localizar a los integrantes del grupo que perpetró el saqueo.

Cabe destacar que no es la primera vez que esta sucursal sufre este tipo de incidentes, pues se ha convertido en el supermercado más habitual donde los farderos realizan sus atracos; razón por la cual los empleados han buscado defenderse ante la inseguridad.

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El Walmart Cuitláhuac se ha caracterizado por el nivel de inseguridad que rodea a la tienda y a sus empleados, pues en dos ocasiones importantes han registrado enfrentamientos con los delincuentes. En 2024 una balacera al interior de la tienda desató pánico.

Dos figuras en silueta con capuchas y rostros cubiertos caminan por un pasillo. Llevan fusiles de asalto. Hay humo en el pasillo.
Dos figuras encapuchadas con fusiles de asalto avanzan por un pasillo de hospital tenuemente iluminado, entre humo y sombras alargadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detienen a farderos por intento de robo en Walmart Cuitláhuac

De acuerdo con reportes policiacos, los sujetos entraron encapuchados y se dirigieron directamente al departamento de electrónica, donde comenzaron a tomar diversos productos. Cuando empleados intentaron detenerlos, los agresores respondieron con violencia física y arrojaron todo lo que encontraban a su paso, incluidos botes de basura y carritos de supermercado.

El personal de seguridad del establecimiento activó las alarmas audibles y ordenó el cierre de la tienda, mientras clientes y trabajadores corrían para ponerse a salvo. Testigos relataron que durante varios minutos se escucharon gritos, insultos y una intensa movilización dentro del inmueble.

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En un intento por contener a los responsables, empleados y elementos de seguridad utilizaron extintores para replegar al grupo, que continuó causando destrozos mientras escapaba con mercancía.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Auxiliar, quienes brindaron apoyo al personal del establecimiento y recabaron información sobre los presuntos responsables.

Aunque inicialmente circularon versiones sobre personas golpeadas, las autoridades informaron que no se reportaron lesionados de gravedad y que únicamente se registraron daños materiales y robo de diversos productos.

Antecedentes de inseguridad al interior de un Walmart sucursal Cuitláhuac en Azcapotzalco, CDMX

Balacera en Walmart de Azcapotzalco
Antecedentes de inseguridad al interior de un Walmart sucursal Cuitláhuac en Azcapotzalco, CDMX

La noche del sábado 15 de junio, un intento de asalto provocó disparos dentro de un Walmart en Azcapotzalco, en la colonia Victoria de las Democracias, sobre Avenida Cuitláhuac, en la Ciudad de México.

La encargada de una sucursal bancaria al interior de la tienda relató que, al abrir la bóveda, detectó a tres sujetos en actitud inusual que corrieron hacia el área del dinero. La trabajadora alcanzó a cerrar la puerta.

Uno de los hombres forcejeó con el personal y, al no poder abrir, disparó contra la bóveda. Después huyó junto con los otros dos. En redes sociales circularon imágenes donde se observaba al menos a dos personas tiradas en el suelo, y otra fotografía, presuntamente de cámaras de seguridad, mostró a una persona vestida de blanco y con gorra que intentó entrar a la bóveda.

Los trabajadores esperaban al personal jurídico para presentar la denuncia ante las autoridades ministeriales, mientras se analizaban las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables.

Entre enero y noviembre de 2023 se documentaron 126 robos a instituciones bancarias en el país, una baja de 23% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En ese lapso, Michoacán encabezó la lista con 20 incidentes y la Ciudad de México registró 12.

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