Quién es quién en “La captura”, película sobre el Chapo protagonizada por Poncho Herrera

Netflix estrenará “La Captura”, una nueva serie inspirada en la detención de Joaquín Guzmán Loera. La producción será protagonizada por Alfonso Herrera y mostrará el operativo policiaco que llevó a la caída del narcotraficante en Los Mochis, Sinaloa. (Instagram: netflixlat)

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“La captura” llega a Netflix el 21 de agosto de 2026 con el título internacional Facing El Chapo. La película mexicana, dirigida por Chava Cartas, recrea el operativo del 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, que culminó con la tercera y última detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán —entonces líder del Cártel de Sinaloa— seis meses después de su fuga del penal del Altiplano. La historia no gira en torno al capo, sino en torno a los agentes de la extinta Policía Federal que lo interceptaron.

Poncho Herrera es Arturo Carmona, el agente que rechazó 50 millones de dólares

Poncho Herrera protagoniza la película (Netflix Latinoamérica/Captura de pantalla Youtube)

Alfonso “Poncho” Herrera encabeza el elenco como Arturo Carmona, uno de los policías federales que realizaba un patrullaje de rutina en la carretera Los Mochis-Navojoa cuando interceptó el vehículo robado en el que huían El Chapo y su lugarteniente Jorge Iván “El Cholo” Gastélum, quienes momentos antes habían escapado por el sistema de drenaje de la ciudad. Según el relato histórico del operativo, el capo ofreció 50 millones de dólares al uniformado a cambio de su libertad. Carmona rechazó el soborno.

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Herrera, nacido en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1983, saltó a la fama internacional como parte del grupo RBD en la telenovela Rebelde (2004-2006). Desde entonces construyó una carrera sólida en producciones de alcance global: Sense8 (Netflix, 2015-2018), The Exorcist (Fox, 2016-2017), Ozark (Netflix, 2022) y Las muertas (2025). En 2026 también protagoniza la miniserie La casa de los espíritus.

Noé Hernández es el segundo agente en el centro de la acción

os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

Noé Hernández interpreta a Héctor Rosales, el otro policía federal protagonista de la historia. Nacido en Atitalaquia, Hidalgo, el 10 de noviembre de 1969, Hernández es uno de los actores más premiados del cine mexicano de autor. Ganó el Premio Ariel al Mejor Actor de Reparto por 600 millas (2015) y el Ariel al Mejor Actor por Ocho de cada diez (2018). También participó en Narcos: Mexico, ZeroZeroZero y la adaptación de Pedro Páramo (2024).

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Héctor Kotsifakis da vida a El Chapo

El actor Héctor Kotsifakis llega a la alfombra roja de la película "Pedro Páramo" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el sábado 19 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Héctor Kotsifakis asume el papel de Joaquín Guzmán Loera. Actor nacido en Torreón, Coahuila, el 12 de septiembre de 1971, hijo de padre griego y madre mexicana, se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Con más de 30 largometrajes en su filmografía, es conocido por El infierno (2010), Cantinflas (2014) y Pedro Páramo (2024), producción por la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina.

Juan Pablo Cruz García y el resto del reparto

Juan Pablo Cruz García interpreta a Jorge Iván “El Cholo” Gastélum, el lugarteniente del Chapo que huyó junto a él por los túneles de drenaje de Los Mochis antes de ser capturado en la misma intercepción vehicular. Paola Fernández da vida a Isaura Carmona, pareja del personaje de Herrera. El elenco se completa con Antonio Fortier como Barraza, Allan Durell como Ortega, Fernando Cuautle como Lagarto, Gerardo Trejoluna como Valladares, Isaac Bravo como Foco, Alejandra Vázquez de León como Joana y Berenice Mastretta como Chabela.

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Chava Cartas dirige su apuesta más ambiciosa

Chava Cartas, cineasta nacido en Guadalajara, Jalisco, el 15 de septiembre de 1971, estudió fotografía en el Hospicio Cabañas y cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Inició su carrera como director de fotografía y acumuló créditos en series como Rosario Tijeras y Gossip Girl: Acapulco. En cine dirigió la saga Mirreyes contra Godínez y Sobreviviendo mis XV (2023). La captura representa su entrada al thriller político basado en hechos reales.

La película estará disponible en Netflix a partir del 21 de agosto de 2026 para todos los países donde opera la plataforma.