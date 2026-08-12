Fans de Fede Vigevani esperan el lanzamiento de sus dulces en México, ¿Cuándo saldrán a la venta?

El youtuber estuvo dos semanas infiltrado en el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Federico Augusto Vigevani de Arce, mayormente conocido en el mundo del internet como Fede Vigevani, sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 cuando anunció su salida y el motivo de su participación en esta cuarta temporada.

Ahora que terminó su tiempo de estadía en el programa de televisión, donde acudió como infiltrado, el creador de contenido, nacido Montevideo, Uruguay, apunta a regresar a los medios digitales al tiempo que prepara la venta de sus famosos dulces Frisk, que llegarán a México este año.

Fede reveló sus productos durante su actuación en La Casa de los Famosos México y aclaró que su distribución nacional, su precio y el catálogo completo de los dulces todavía no se publican de manera oficial, aunque ya sabe cuándo iniciaría su comercialización.

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El lanzamiento de los dulces Frisk de Fede Vigevani está programado para octubre del 2026. De momento, el youtuber y la marca aún no confirman una fecha exacta, por lo que sus seguidores tendrán que estar al pendiente del anuncio oficial para conocer el día específico en que podrán adquirirlos.

Fede regala sus dulces a los participantes de LCDLFM

El creador de contenido se retiró tras dos semanas en el programa.

Después de retirarse de La Casa de los Famosos México 2026, Fede Vigevani concedió un último regalo a los habitantes del reality show: una dotación de sus dulces que, próximamente, estarán a la venta en nuestro país y, sin duda, serán bien recibidos por el público mexicano.

“Mis compañeros de la casa, voy a dejarles unos dulces porque yo vi que muchos le gustaran mucho”, comentó Fede mientras planeó una estrategia para sorprender a los participantes de La Casa y hacerles creer que su despedida sólo era una broma.

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“Vamos a entrar al almacén, voy a golpear en la puerta y me voy corriendo. Qué nervios, qué locura”, dijo antes de llamar a la puerta. “¡Chicos, les dejé un regalo! Chau, los amo", fueron las últimas palabras de Fede Vigevani antes de decir adiós a La Casa de los Famosos México, temporada 4.

Fede cumple promesa y entrega su camioneta a Karina Torres

Fede regaló su camioneta a Karina Torres. (RS)

Una de las participantes que más le dolió la salida de Fede Vigevani fue la conducta y actriz Karina Torres, a quien el youtuber le solicitó salir de La Casa por unos minutos para entregar las llaves de la camioneta que ganó en una de las dinámicas del show.

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“Karina (Torres), este auto es tuyo... cuando era la prueba del líder, yo pedí que quería darte este auto porque te lo merecés y me pareces una persona increíble y nada, siento que tú te lo mereces mucho más que yo y te lo quiero dar”, expresó Fede momento antes de retirarse del programa.

“Estoy de vuelta”

El charrúa publicó por primera vez en dos semanas tras salir de LCDLFM (Instagram / fedevigevani)

Esta tarde Fede Vigevani publicó su primera historia de Instagram en dos semanas para anunciar su regreso a las plataformas digitales tras su paso por La Casa de los Famosos México 2026, donde actuó como infiltrado desde el día 1.

¡Hola! Estoy de vuelta, gracias a todos por sus mensajes, estados dos semanas fueron increíbles, nunca los voy a olvidar", escribió Fede Vigevani desatando la locura entre sus fieles seguidores que lo apoyaron aun cuando él no competía por el premio gordo en La Casa de los Famoso México 2026.

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¿Quién es Fede Vigevani, participante que recién salió de la LCDLFM?

El creador uruguayo tomó un rol de cómplice en el reality show. (Instagram / fedevigevani)

Fede Vigevani es youtuber, influencer y creador de contenido originario de Montevideo, Uruguay. Su trabajo es conocido principalmente por sus videos de bromas, retos y temas de entretenimiento en los medios sociales.

Su saltó a la fama se dio gracias a su participación en el canal Dosogas, un proyecto que inició junto a Mathi Sellanes y donde alcanzaron los millones de seguidores en YouTube y otras plataformas digitales.

Tras la disolución de la página, Fede Vigevani continuó su carrera en solitario, realizando colaboraciones con creadores populares de México y Latinoamérica.

Hoy día, reside en nuestro país y es uno de los influencers latinos más reconocidos con una gran base de seguidores en México y otros países de habla hispana. Su canal de Youtube supera los 77,5 millones de followers y en otras redes sociales, como Instagram, Fede Vigevani registra hasta doce millones de suscriptores, gracias a su carisma y popularidad dentro del ámbito digital.

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