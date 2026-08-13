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Adrián Marcelo suena para La Granja VIP: las pistas del nuevo integrante del reality de TV Azteca

Las nuevas pistas sugieren a un comediante de Monterrey, los fans especulan que podría ser Adrián Marcelo o Kevyn Contreras

Adrián Marcelo suena para La Granja VIP: las pistas del nuevo integrante del reality de TV Azteca
Adrián Marcelo suena para La Granja VIP: las pistas del nuevo integrante del reality de TV Azteca
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Las pistas sobre el nuevo integrante de La Granja VIP 2026 salieron a la luz este miércoles 12 de agosto, tras la revelación de Kenny Avilés como la nueva participante del reality de TV Azteca. Los elementos de las pistas sugieren que se trata de un comediante originario de Monterrey, Nuevo León.

Rápidamente la audiencia comenzó a especular sobre quién sería el próximo integrante de La Granja VIP 2, y algunos pusieron el nombre de Adrián Marcelo en la conversación, ya que en las pistas se asegura que el humor del próximo integrante “no es apto para cualquiera”.

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Otro de los nombres que se han puesto en la conversación es el de Kevyn Contreras, un comediante regiomontano que ha ganado popularidad en redes sociales por su humor ácido y que incluso es cercano a Adrián Marcelo.

Las pistas del nuevo participante de La Granja VIP

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Luego de que se revelara en el programa de Ventaneando de este miércoles a Kenny Avilés como la nueva participante de La Granja VIP, también comenzaron a circular los videos de las pistas del próximo integrante del reality.

Las pistas son pocas, sólo se muestran risas y posteriormente una carne cocinándose en un asador. Además, una voz asegura que el humor del próximo participante no es para cualquiera, dejando claro que se trata de un comediante regiomontano, que se caracteriza por ser irreverente.

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¿Adrián Marcelo llega a la segunda temporada de La Granja VIP?

Los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre quién sería el próximo participante confirmado en La Granja VIP, y algunos pusieron el nombre de Adrián Marcelo en la conversación, ya que su perfil encajaría con las pistas.

Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón
Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón sobre su posible participación en La Casa de los Famoso México 2026 (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

Sin embargo, salió otro nombre a la luz que cobra mayor fuerza que el del ex habitante de La Casa de los Famosos México. Otro personaje que encaja con las pistas es Kevyn Contreras, comediante que también maneja un humor sin filtros e incluso ha colaborado con Adrián Marcelo en Monterrey.

Quién es Kevyn Contreras, el posible nuevo revelado de La Granja VIP 2

Kevyn Contreras lleva más de dos décadas trabajando en la comedia, pero su nombre se volvió inseparable de un traje dividido en dos colores con una historia detrás: el rojo es su favorito y el azul era el del hermano Henry, quien murió a los 18 años justo cuando la carrera del regiomontano comenzaba a profesionalizarse. Ese homenaje cosido en tela le dio el apodo con el que hoy llena palenques y ferias en México y Estados Unidos: “El comediante bicolor”.

Kevyn Contreras (Foto: Instagram@kevyncontrerasbicolor)
Kevyn Contreras (Foto: Instagram@kevyncontrerasbicolor)

Kevin Alejandro Contreras García nació el 2 de febrero de 1996 en Monterrey, Nuevo León. De niño imitaba personajes de televisión y contaba chistes entre canciones en las fiestas familiares. Su madre lo inscribió en una escuela de talento artístico, donde obtuvo su primer espacio en el programa infantil del Canal 28 de Monterrey. Años después llegó al circuito de comedia adulta como telonero de figuras como Zagar y Brincos Dieras, antes de emprender en 2024 su primera gira en solitario y, en 2025, el tour “No me dejen solo” por varias ciudades de ambos países.

Fuera del escenario, Contreras conduce El Moscast, un podcast en YouTube junto a Adolfo Valero, y acumula más de 1,5 millones de seguidores en TikTok con sketches grabados con amigos. Es padre de tres hijos de una relación anterior con Sandra González. En mayo de 2025 se casó de forma sorpresiva con la modelo Naomy Villarreal, quien esperaba gemelas al momento de la boda; meses después, la propia Villarreal anunció públicamente la separación y el inicio del divorcio.

(Facebook/Kevyn Contreras)
(Facebook/Kevyn Contreras)

Kevyn Contreras anunció pausa en sus presentaciones

Un comunicado del comediante regiomontano alimentó las especulaciones sobre su participación en La Granja VIP, ya que en días pasados informó que pondrá pausa a sus presentaciones para explorar nuevos horizontes, por lo que sus fans creen que se refería a su participación en el reality.

La revelación del nuevo integrante del programa será este jueves 13 de agosto en el programa de Ventaneando.

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