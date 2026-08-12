México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

El reconocido narrador aseguró que el Pentapichichi supera al noruego y al polaco en calidad, y lo metió entre los 10 mejores atacantes de la historia

La comparación de Hugo con goleadores actuales se apoya en su legado en España, donde firmó 208 goles con el Real Madrid y ganó liga y Copa del Rey. (Especial)
La comparación de Hugo con goleadores actuales se apoya en su legado en España, donde firmó 208 goles con el Real Madrid y ganó liga y Copa del Rey. (Especial)
Guardar

El debate sobre el lugar de Hugo Sánchez en la historia del futbol mundial volvió a escena tras los comentarios de Christian Martinoli, quien lo ubica por encima de figuras como Erling Haaland y Robert Lewandowski.

El exdelantero mexicano respondió y agradeció el reconocimiento, reavivando la discusión sobre los grandes goleadores de todos los tiempos.

Hugo Sánchez ganó cinco trofeos Pichichi durante su etapa en Europa y consolidó su lugar como goleador histórico. REUTERS/Henry Romero
Hugo Sánchez ganó cinco trofeos Pichichi durante su etapa en Europa y consolidó su lugar como goleador histórico. REUTERS/Henry Romero

Durante su paso por Europa, Sánchez conquistó cinco trofeos Pichichi, anotó 208 goles con el Real Madrid y sumó títulos de liga, Copa del Rey y competiciones internacionales. La magnitud de sus logros sostiene la comparación que Martinoli hace con los mejores atacantes de la actualidad.

PUBLICIDAD

Martinoli sostiene que Hugo Sánchez supera a Halaand y Lewandoswski

En una entrevista, Martinoli afirmó que Hugo está por encima de los grandes goleadores actuales: “Era mejor que Lewandowski, era mejor que Haaland. Debe estar entre los mejores cinco o diez delanteros de toda la historia, de todos los tiempos”.

El narrador recordó que presenció la mejor etapa del mexicano siendo niño y defendió la necesidad de resguardar su legado, ya que muchos aficionados actuales no tuvieron el privilegio de verlo jugar.

Martinoli afirmó que el “Pentapichichi” supera a Haaland y Lewandowski en calidad y capacidad de remate. REUTERS/Nacho Doce
Martinoli afirmó que el “Pentapichichi” supera a Haaland y Lewandowski en calidad y capacidad de remate. REUTERS/Nacho Doce

El narrador sostuvo que, frente al paso del tiempo y las constantes críticas en su contra, es legítimo que Sánchez hable de sus azañas: “Si ya no habla de sus logros, entonces, ¿quién va a hablar de ellos?”.

PUBLICIDAD

Además advirtió que el olvido ya ha afectado a figuras como Garrincha, Lev Yashin o Platini, y que el reconocimiento debe renovarse para no perder dimensión histórica.

La reacción del Pentapichichi al halago

Temas Relacionados

Hugo SánchezChristian MartinoliErling HaalandRobert Lewandowskimexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras pleito en el Senado, Mancilla acusa a Arturo Ávila de ser “traficante de armas”

El diputado del PRI lanzó nuevos señalamientos contra el morenista y lo vinculó con presuntos contratos gubernamentales y la venta de armamento

Tras pleito en el Senado, Mancilla acusa a Arturo Ávila de ser “traficante de armas”

Captan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

El fuego amenazó las instalaciones del Cablebús, los elementos de seguridad se movilizaron para evitar un incidente mayor

Captan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

Morena acusa al PRI de “cínico” por proponer becas a alumnos con mejor promedio

El tricolor afirma que el reconocimiento al rendimiento académico debe traducirse en apoyos y oportunidades

Morena acusa al PRI de “cínico” por proponer becas a alumnos con mejor promedio

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

La joven promesa mexicana ya decidió lo que estudiará y en que universidad

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

El programa por los 2 millones de pesos está en sus semanas finales

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

De negocios a familias: así sería el esquema de extorsión de Los Caballeros Templarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Kenia Os “robó” la canción de Belinda y Danna Paola para grabar “Belladona”

Aseguran que Kenia Os “robó” la canción de Belinda y Danna Paola para grabar “Belladona”

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

Funciones de cine a 35 pesos en la CDMX: estas son las mejores películas en la cartelera

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1

Revelan lo que dijo Diego Lainez al árbitro y provocó su expulsión en el juego de Tigres