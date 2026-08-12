Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

El debate sobre el lugar de Hugo Sánchez en la historia del futbol mundial volvió a escena tras los comentarios de Christian Martinoli, quien lo ubica por encima de figuras como Erling Haaland y Robert Lewandowski.
El exdelantero mexicano respondió y agradeció el reconocimiento, reavivando la discusión sobre los grandes goleadores de todos los tiempos.
Durante su paso por Europa, Sánchez conquistó cinco trofeos Pichichi, anotó 208 goles con el Real Madrid y sumó títulos de liga, Copa del Rey y competiciones internacionales. La magnitud de sus logros sostiene la comparación que Martinoli hace con los mejores atacantes de la actualidad.
PUBLICIDAD
Martinoli sostiene que Hugo Sánchez supera a Halaand y Lewandoswski
En una entrevista, Martinoli afirmó que Hugo está por encima de los grandes goleadores actuales: “Era mejor que Lewandowski, era mejor que Haaland. Debe estar entre los mejores cinco o diez delanteros de toda la historia, de todos los tiempos”.
El narrador recordó que presenció la mejor etapa del mexicano siendo niño y defendió la necesidad de resguardar su legado, ya que muchos aficionados actuales no tuvieron el privilegio de verlo jugar.
El narrador sostuvo que, frente al paso del tiempo y las constantes críticas en su contra, es legítimo que Sánchez hable de sus azañas: “Si ya no habla de sus logros, entonces, ¿quién va a hablar de ellos?”.
PUBLICIDAD
Además advirtió que el olvido ya ha afectado a figuras como Garrincha, Lev Yashin o Platini, y que el reconocimiento debe renovarse para no perder dimensión histórica.
La reacción del Pentapichichi al halago
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD