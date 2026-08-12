Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

La comparación de Hugo con goleadores actuales se apoya en su legado en España, donde firmó 208 goles con el Real Madrid y ganó liga y Copa del Rey. (Especial)

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El debate sobre el lugar de Hugo Sánchez en la historia del futbol mundial volvió a escena tras los comentarios de Christian Martinoli, quien lo ubica por encima de figuras como Erling Haaland y Robert Lewandowski.

El exdelantero mexicano respondió y agradeció el reconocimiento, reavivando la discusión sobre los grandes goleadores de todos los tiempos.

Hugo Sánchez ganó cinco trofeos Pichichi durante su etapa en Europa y consolidó su lugar como goleador histórico. REUTERS/Henry Romero

Durante su paso por Europa, Sánchez conquistó cinco trofeos Pichichi, anotó 208 goles con el Real Madrid y sumó títulos de liga, Copa del Rey y competiciones internacionales. La magnitud de sus logros sostiene la comparación que Martinoli hace con los mejores atacantes de la actualidad.

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Martinoli sostiene que Hugo Sánchez supera a Halaand y Lewandoswski

En una entrevista, Martinoli afirmó que Hugo está por encima de los grandes goleadores actuales: “Era mejor que Lewandowski, era mejor que Haaland. Debe estar entre los mejores cinco o diez delanteros de toda la historia, de todos los tiempos”.

El narrador recordó que presenció la mejor etapa del mexicano siendo niño y defendió la necesidad de resguardar su legado, ya que muchos aficionados actuales no tuvieron el privilegio de verlo jugar.

Martinoli afirmó que el “Pentapichichi” supera a Haaland y Lewandowski en calidad y capacidad de remate. REUTERS/Nacho Doce

El narrador sostuvo que, frente al paso del tiempo y las constantes críticas en su contra, es legítimo que Sánchez hable de sus azañas: “Si ya no habla de sus logros, entonces, ¿quién va a hablar de ellos?”.

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Además advirtió que el olvido ya ha afectado a figuras como Garrincha, Lev Yashin o Platini, y que el reconocimiento debe renovarse para no perder dimensión histórica.

La reacción del Pentapichichi al halago