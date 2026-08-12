El video muestra un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se observa a personal de la fiscalía y policía estatal participando en la detención de un hombre, identificado en un cartel como Erick Jesús 'N', quien aparece esposado. Las imágenes incluyen escenas del arresto junto a una camioneta blanca, así como su traslado. También se presenta una exhibición fotográfica del detenido flanqueado por oficiales y un cartel con el logo de la institución y una leyenda sobre el procedimiento penal. Es una comunicación oficial de la fiscalía. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía del Estado de México detuvo a Erick Jesús “N”, alias “El Loco”, integrante de La Familia Michoacana, acusado de extorsionar a un comerciante en San Mateo Atenco y de distribuir narcóticos en el municipio de Metepec. El arrestado enfrenta una pena máxima de 62 años de prisión.

La captura se concretó en Metepec en una operación conjunta entre elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), tras una investigación iniciada a partir de una denuncia por extorsión registrada el 12 de junio de 2026.

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La extorsión que desató la investigación

Todo comenzó ese 12 de junio, cuando la víctima se encontraba en su local en San Mateo Atenco. Cuatro sujetos ingresaron al establecimiento y se identificaron como miembros de La Familia Michoacana.

Golpe a la Familia Michoacana: capturan a "El loco", se le atribuye el control del narcomenudeo en Metepec. Crédito: FGJEM

El grupo, en el que participaba el hoy detenido, exigió el pago de una cuota económica a cambio de no causar daño a la persona ni a su negocio. Además, los sujetos habrían obligado al comerciante a adquirir la cerveza que vende en su local exclusivamente de ellos, una práctica común de control territorial y económico por parte de grupos delictivos.

Al tener conocimiento de los hechos, la FGJEM abrió una carpeta de investigación e inició los actos que le permitieron identificar a los probables responsables.

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De la denuncia a la orden de aprehensión

Con los elementos recabados, la Fiscalía solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente. La autoridad judicial la otorgó tras valorar las diligencias presentadas por el Ministerio Público.

Golpe a la Familia Michoacana: capturan a "El loco", se le atribuye el control del narcomenudeo en Metepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Erick Jesús “N” no fue un hecho aislado dentro de esta investigación. De los cuatro individuos que participaron en la extorsión del 12 de junio, dos ya habían sido vinculados a proceso el pasado 27 de junio de 2026, apenas dos semanas después del hecho.

El operativo que derivó en la captura de “El Loco” se llevó a cabo en el municipio de Metepec, donde fue localizado con el apoyo coordinado entre la SSEM y la FGJEM.

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El perfil del detenido: distribuidor de droga y generador de violencia

La información reunida por la Fiscalía ubica a “El loco” como una pieza de mayor peso dentro de la célula delictiva de lo que su detención por extorsión podría sugerir.

Según la FGJEM, su función principal dentro de la organización era la comercialización de narcóticos en Metepec, uno de los municipios de mayor actividad económica del Valle de Toluca. Las autoridades lo señalaban, además, como un generador de violencia en esa zona metropolitana.

Su rol habría cobrado mayor relevancia en días recientes. Tras la muerte de un sujeto identificado como “El Tomás”, Erick Jesús “N” habría quedado a cargo de las operaciones de distribución de estupefacientes que ese individuo controlaba. El deceso de “El Tomás” no solo reorganizó la estructura interna de la célula, sino que habría elevado el perfil operativo del ahora detenido.

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Traslado a Lerma y situación jurídica pendiente

Tras su captura, Erick Jesús “N” fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de una autoridad judicial. Será un juez quien determine su situación jurídica en los próximos días.

La FGJEM precisó que, en caso de ser declarado culpable por el delito de extorsión, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 62 años de prisión.

La detención de “El Loco” se suma a los dos arrestos previos vinculados al mismo caso, lo que eleva a tres el número de integrantes de esa célula michoacana que han sido puestos a disposición de la justicia en el Estado de México por los hechos del 12 de junio.

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