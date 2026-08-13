Aldo Rendón encara a Flor Vigna antes de la Prueba Semanal y desata la polémica

Aldo Rendón explotó en contra de Flor Vigna luego de su respuesta a medias (Captura de pantalla )

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El stylist Aldo Rendón encaró a la creadora de contenido Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos México 2026 justo antes de que los habitantes participaran en la Prueba Semanal.

Los habitantes se encontraban reunidos para discutir la estrategia a seguir durante la Prueba Semanal en busca de conseguir el cien por ciento del presupuesto para la despensa general.

Durante esta reunión estratégica Flor Vigna compartió su opinión sobre cómo debían estar integrados los grupos que participarían para la prueba.

Ante esto, los habitantes le pidieron compartir su opinión con todos para no ser excluida y que Vigna se sintiera “mas tranquila” a la hora de encarar la prueba.

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Al pasar frente a sus compañeros Flor Vigna decidió no compartir su opinión y únicamente se limitó a señalar que ella se adaptaba a la estrategia del grupo.

“No, de verdad, prefiero fluir con ustedes”, comentó Vigna.

Tras la respuesta “a medias” Aldo Rendón no se contuvo y señalo que Flor suele decir cosas pero se arrepiente enseguida de ellas.

“Picas y luego te haces pendej*, di que quieres”, contestó Rendón.

Por su parte Vigna se limitó a contestar de nueva cuenta que ella se adaptaba a lo que el grupo decidiera.

“No, vamos para adelante, ya está, voy a dar lo mejor en está posición”, señaló Flor.

A pesar de recibir el apoyo por parte de todos sus compañeros e incluso señalarla como una competidora fuerte dentro de los retos, Vigna decidió no comentar algo más.

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Flor Vigna decidió no compartir su opinión con el resto de habitantes (Captura de pantalla )

Flor afectada por la palabras de Aldo

Luego del breve roce entre ambos y mientras se preparaban para la prueba, Flor Vigna admitió que la respuesta de Aldo Rendón le había afectado.

“Me afectó, fue porque Aldo me gritó fuerte y me dijo cosas y ayer también, no me gusta Cyn se sienta mal tampoco, es todo un malentendido”, señaló.

Vigna aseguró que la discusión sobre el juego no es la que la que le duele, lo que realmente la lastima es que sus palabras puedan generar un malentendido con sus compañeros.

“Acá los malentendido se hace muy grandes, no es por el juego en si, se pasa volando como todos los juegos, pero no pasa nada, estoy bien”, comentó Vigna.

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Tras esto Vigna compartió su sentir con sus compañeras, sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba, a pesar de darle una parte de razón, Arantza Ruiz y Gema Garoa señalaron que ellas no hablarán mal de nadie y mucho menos buscarán darle la razón a una parte o a otra.

Gema Garoa y Arantza Ruiz aseguran que no hablaran mal de nadie dentro de la casa (Captura de pantalla )

Sin miedo a ser nominada

Debido a la respuesta de sus compañeras Flor Vigna se notó aún más afectada por la discusión y aseguró que ella no tiene miedo a ser nominada.

“No me voy a poner a comprar votos, hay mucha lucha por no quedar nominada y es lo que más va a pasar, yo no voy a estar vendiendo mi alma por no quedar nominada y tampoco voy a tartar mal a la gente.

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Flor Vigna aseguró que no tiene miedo a ser nominada por sus compañeros (Captura de pantalla )

Concluyendo por señalar que si Aldo le habla mal ella intentará contestar con la mejor energía posible, método que intentara repetir con Cynthia Klitbo con la que de igual forma tuvo un roce el día de ayer durante la Prueba Semanal.

Sin embargo y tras ambos conflicto, Vigna aseguró que no se siente cómoda viviendo así “absorbiendo energía negativa” e intentando armonizar la convivencia en la casa.

Flor Vigna dejó en claro que no cambiará su forma de relacionarse dentro de la casa, sin importar las nominaciones. Para ella, el juego no justifica tratar mal a nadie, aunque eso le cueste votos o la exponga a más roces con sus compañeros.

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