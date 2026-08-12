Fernanda Pons rompe el silencio tras la humillante derrota de 10-0 ante América

Las jugadoras del club durante las acciones de uno de sus partidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cruz Azul Femenil no olvidará el estrepitoso resultado de 10-0 que las Águilas del Club América firmaron en el duelo de 90′ minutos, celebrado en el Monumental estadio Azteca.

La derrota en la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA ya trajo severas consecuencias: el club cesó al técnico, Israel del Real, y al frente de Cruz Azul Femenil estará Guadalupe Worbis como entrenadora interina.

Para este miércoles 12 de agosto la directora deportiva, Fernanda Pons, finalmente se pronunció en sus redes sociales para ofrecer disculpas a los fans de Cruz Azul, señalando que esta derrota no refleja la identidad del equipo cementero, por lo que toca evaluar y corregir errores para que no suceda nuevamente.

PUBLICIDAD

“Primero que nada, quiero ofrecer una disculpa a toda nuestra afición. Lo sucedido recientemente representa un resultado profundamente negativo, no solo para quienes nos acompañan y nos siguen día con día, sino también para nuestra institución y para todos los que formamos parte de la categoría femenil”, comienza su mensaje.

“Este resultado no refleja lo que representa este club, ni está a la altura de lo que queremos construir. Por ello, asumo con mayor fuerza la responsabilidad que me corresponde. Es momento de evaluar, corregir y trabajar más”, agregó Fernanda Pons.

La directora deportiva de Cruz Azul ofreció disculpas en redes sociales (X / Fernanda Pons)

La evaluación a la que se refirió la directora deportiva, incluye cada una de las áreas que corresponde al proyecto femenil, con el fin de tener claros los objetivos y la “enorme responsabilidad de llevar a Cruz Azul Femenil al lugar que merece” en la categoría de futbol para mujeres.

PUBLICIDAD

“Agradezco profundamente la confianza de quienes creen en este proceso y trabajan todos los días para hacerlo posible. Esa confianza nos obliga a redoblar esfuerzos y a responder con hechos”, puntualizó Fernanda Pons antes de reconocer que la goliza sufrida contra el Club América no puede volver a suceder.

“Hoy toca reconocer lo que hicimos mal, aprender, corregir y seguir adelante. Tenemos un torneo por delante y mucho por demostrar. Ahora, más que nunca, nuestras jugadoras necesitan nuestro respaldo. Nos corresponde trabajar, competir y recuperar en la cancha la confianza de nuestra afición”, admitió la directora deportiva del Cruz Azul Femenil.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegó Fernanda Pons a la dirección deportiva de Cruz Azul Femenil?

Fue nombrada tras su paso por Atlas Femenil (Instagram / maferpons)

La directiva de Cruz Azul nombró a María Fernanda Pons Arroyo como la primera directora deportiva en la historia del club femenil, dándole margen para tomar decisiones claves para nuevos fichajes, salidas de jugadoras y la contratación de personal técnico y staff.

Fernanda Pons asume el cargo de directora deportiva después de ser parte de la directiva del Atlas Femenil. En su gestión, solicitó la incorporación de figuras como Guadalupe Worbis, —entrenadora interina de Cruz Azul Femenil—, Juan de Dios Ibarra (entrenador de porteras), Carlos Martínez y Arturo Naranjo (preparadores físicos), entre otros elementos.

PUBLICIDAD

La incorporación de María Fernanda Pons responde a la intención de profesionalizar y fortalecer la estructura del equipo femenil, sin embargo ciertas decisiones han hecho que la afición la señalen como responsable de la crisis que vive el club de la Ciudad de México.

Aun así, la directiva celeste le brinda su plena confianza para el armado de un buen proyecto deportivo, lo que la coloca en el centro de la toma de decisiones del Cruz Azul Femenil, aunque esta dirección ha sido cuestionada y con el 10-0 el pasado fin semana la presión intentará ser un obstáculo para María Fernanda Pons Arroyo.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue para Cruz Azul Femenil?

Cruz Azul Femenil intentará olvidar el 10-0 con una posible victoria vs Atlante (X@AzulFemenil)

La Máquina abrirá el telón de la fecha número 3 cuando reciba a las Potras del Atlante FC, en el estadio de la Unidad Deportiva Centenario, en el norte de Cuernavaca, Morelos. El partido del Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil está programado a las 19:00 horas (tiempo de México).

¿En qué lugar se encuentra Cruz Azul en el Grupo A?

La jugadora refuerza a las cementeras en el Apertura 2026 (X / CRUZ AZUL FEMENIL )

Las celestes cayeron hasta la octava posición, penúltima del sector A, a causa de la goleada que América Femenil les propinó el fin de semana anterior. Cruz Azul Femenil suma tres puntos al debutar con victoria de 3-1 sobre Atlas Femenil.