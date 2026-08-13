Esta podría ser la sanción para Nahuel Guzmán luego de ser expulsado por empujar al árbitro

El Patón quedará a la espera de que la sanción no se prolongue demasiado tras la revisión completa de la jugada por las autoridades de la Leagues Cup. REUTERS/Cristian De Marchena

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La expulsión de Nahuel Guzmán en la Leagues Cup por empujar al árbitro Iván Barton dejó al portero de Tigres en el centro de un proceso disciplinario que podría tener severas consecuencias.

El incidente ocurrió en el cierre de un partido que prácticamente ya sentenció la eliminación de los felinos en la competencia. Hasta el momento, no existe una sanción oficial anunciada por la Leagues Cup, la FIFA o la Concacaf.

La Leagues Cup, la FIFA y la Concacaf no han emitido una sanción oficial tras el incidente de Nahuel Guzmán. REUTERS/Daniel Becerril

La comisión disciplinaria tomará su decisión con base en el reporte arbitral y la gravedad que se atribuya a la acción. Por ello, todas las proyecciones sobre el número de partidos de suspensión provienen del análisis de los reglamentos disciplinarios y de antecedentes.

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El reglamento prevé castigos de hasta 15 partidos

El marco normativo para este tipo de conductas es claro, aunque la interpretación final dependerá del reporte del árbitro y de la evaluación disciplinaria.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla cuatro partidos de suspensión como mínimo si la conducta se considera antideportiva.

Si la acción se clasifica como intimidación o amenaza, la sanción mínima sube a diez encuentros .

En el caso de que la comisión determine que hubo una agresión física, como un empujón, el castigo puede ser de hasta quince partidos o más.

Si la comisión determina agresión física por el empujón a Iván Barton, el castigo para Nahuel puede llegar a 15 partidos o más. (AP Photo/Luca Bruno)

En este sentido, el antecedente inmediato de Guzmán y el video viral del empujón serán factores que el comité disciplinario analizará antes de emitir su fallo.

El historial de Nahuel influye en la expectativa

El “Patón” no es ajeno a los castigos largos. Su paso por el futbol mexicano ha estado marcado por las polémicas y las sanciones disciplinarias.

En 2024 , Nahuel recibió once partidos de suspensión por el uso de un láser contra un rival en un Clásico Regio .

Este año, la Concacaf Champions Cup lo castigó con siete partidos por insultos dirigidos a oficiales tras la final.

Tras la expulsión ante Vancouver, el portero lanzó objetos en el túnel rumbo a vestidores, lo que podría sumarse como agravante.

Nahuel Guzmán suma antecedentes: en 2024 recibió 11 partidos por usar un láser y este año la Concachampions lo castigó con siete por insultos a oficiales. (Twitter @SomosRayados y Cuartoscuro)

Estos antecedentes incrementan la expectativa sobre el castigo que podría recibir en la Leagues Cup, pues los organismos suelen considerar reincidencia y conducta posterior.

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El reporte de Iván Barton será clave para determinar la sanción

La resolución sobre el castigo para Nahuel Guzmán se definirá tras la revisión del acta arbitral y el análisis de la comisión de disciplina de la Leagues Cup.

Si Tigres queda fuera del torneo antes de que el portero cumpla la suspensión, los partidos pendientes se trasladarán a la siguiente edición.

Si Tigres queda fuera antes de que se cumpla la suspensión en Leagues Cup, los partidos pendientes se trasladarán a la siguiente edición del torneo. REUTERS/Cristian De Marchena

Así, mientras no haya resolución oficial, tanto el club como la afición permanecen en espera de la sanción definitiva, que podría dejar fuera al arquero durante varios meses si se aplica el criterio más severo del reglamento.