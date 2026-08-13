México
Agregar Infobae enGoogle

¡Otra vez! Cynthia Klitbo advierte que habrá más “broncas” y denuncia bullying en La Casa de los Famosos México

La actriz ha tenido varios enfrentamientos con otros habitantes

Cynthia Klitbo
(Facebook Cynthia Klitbo)
Guardar

Cynthia Klitbo volvió a encender los ánimos dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Desde el baño de la casa, la actriz advirtió que se avecinan más conflictos y denunció que fue víctima de bullying por parte de sus compañeros, al tiempo que defendió su papel como la habitante que “puso orden” durante las primeras semanas del reality.

“Me agota, no me gusta la gente que hace bullying y a mí me agarraron, y no tarda en haber otra bronca”, dijo Klitbo en la transmisión de 24 horas del programa.

La actriz también respondió a quienes la señalan de ser conflictiva: “Entre la regañona y de más, si yo no hubiera sido regañona esta casa no estaría funcionando. No es ser regañona, pregúntenle a mi hija lo que es regañar, había que poner orden y había que ponernos todos al tiro para que esta casa pudiera funcionar”.

PUBLICIDAD

Ese Pérez, el detonador más reciente

Klitbo aseguró que no la dejaron participar en la última ronda por su edad
La actriz aseguró que no la dejaron participar en la última ronda de la Prueba Semanal por su edad (Captura de pantalla )

El episodio más reciente que encendió a Klitbo fue su enfrentamiento con Ese Pérez. El influencer llevaba días haciendo bromas sobre los ronquidos de la actriz, algo que ella calificó sin rodeos como acoso. “Estoy muy enojada contigo, cabrón. Me bulleas todos los días con la misma mamada”, le reclamó de frente en la cocina.

Ese Pérez intentó marcar una diferencia entre broma y bullying, pero Klitbo no aceptó el argumento. “Cuando alguien quiere decir algo, lo dice en serio y de frente. Conmigo no”, respondió. El influencer terminó por disculparse y aseguró que no volvería a ocurrir.

El episodio no fue aislado. Durante la Prueba del Líder, Ese Pérez ya le había dicho “Ay, ya señora, deje de hacerla de ped*” cuando ella le señaló un error con una urna. La actriz reaccionó de inmediato y dejó claro que ya lo tenía “harta”.

PUBLICIDAD

La pelea con Aldo Rendón que subió de tono

Cynthia y Aldo
Cynthia y Aldo

El conflicto más intenso hasta ahora fue con Aldo Rendón, compañero de cuarto en Ibiza. Todo comenzó cuando Klitbo pidió que dejaran de hacerle bullying por roncar. Rendón le respondió que nadie estaba en un spa y que “todos aguantamos vara”. La discusión escaló rápidamente.

“Roncas cabrón y yo no me emputo”, le dijo el estilista. Klitbo no se quedó callada: “Tú dices estupideces y gritas todo el día también”. Rendón fue más lejos: “Aquí no venimos a agradar a Cynthia. Tú también chingas y a todos les cagas, igual que nosotros te cagamos a ti”.

El enfrentamiento terminó cuando ambos se retiraron del lugar. Horas después, Rendón se acercó a disculparse y lograron reconciliarse.

Un historial de roces desde el primer día: contra Altamimi

Imagen dividida muestra a un hombre barbudo sujetando a una mujer de espaldas y otro hombre detrás; en la derecha, una mujer con camiseta gris y un hombro.
Masad y Cynthia discuten por la comida en LCDLFM4 (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Klitbo lleva menos de tres semanas en la casa y ya acumula desencuentros con al menos cinco compañeros. El primero fue con Masad Altamimi: ella le reclamó que se servía demasiada comida sin pensar en los demás; él le recriminó haber cocinado frijoles con tocino, alimento que su religión le prohíbe. La actriz respondió que nadie le había informado de esa restricción.

Con Yanet García, la fricción fue pública. Yanet contó a varios compañeros que los ronquidos de Klitbo no la dejaban dormir, lo que derivó en que García abandonara el cuarto Ibiza. En la Gala de posicionamiento, Klitbo la encaró: “Me hiciste sentir muy humillada, me súper exhibiste”.

Con Yahir hubo dos roces: uno por hablar a volumen alto en la cocina mientras ella intentaba dormir, y otro tras perder una prueba semanal, cuando ambos chocaron por la organización de los alimentos y el presupuesto. Con Mariana Ochoa, las fricciones fueron por el uso de trapos de cocina para limpiar el baño y por los comentarios de Ochoa sobre el llanto de la actriz relacionado con su enfermedad de Hashimoto, que le impide comer varios alimentos.

Temas Relacionados

Cynthia KlitboLa Casa de los Famosos México 2026mexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa quiere formar alianza con los fuertes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa quiere formar alianza con los fuertes

Fans de Fede Vigevani esperan el lanzamiento de sus dulces en México, ¿Cuándo saldrán a la venta?

El youtuber uruguayo se alista para regresar a las redes sociales tras su salida de La Casa de los Famoso México 2026

Fans de Fede Vigevani esperan el lanzamiento de sus dulces en México, ¿Cuándo saldrán a la venta?

¿Cuándo y dónde será el próximo eclipse solar total visible desde México después de 2026?

La sombra lunar entrará por la costa nayarita, seguirá hacia el centro del país y dejará vistas parciales en casi todo el territorio, con coberturas altas en Guadalajara, Monterrey y CDMX

¿Cuándo y dónde será el próximo eclipse solar total visible desde México después de 2026?

La diseñadora Sarah Bustani agradece a Aldo Rendón sus menciones en La Casa de los Famosos México 2026

La experta en moda fue una de las primeras en darle una oportunidad al stylist

La diseñadora Sarah Bustani agradece a Aldo Rendón sus menciones en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC presenta retrasos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida

Cateos, detenciones y aseguramientos en ocho estados: FGR golpea redes de huachicol, tráfico de armas y narcotráfico transnacional

Golpe a la Familia Michoacana: capturan a “El Loco”, se le atribuye el control del narcomenudeo en Metepec

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón encara a Flor Vigna antes de la Prueba Semanal y desata la polémica

Aldo Rendón encara a Flor Vigna antes de la Prueba Semanal y desata la polémica

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa quiere formar alianza con los fuertes

Fans de Fede Vigevani esperan el lanzamiento de sus dulces en México, ¿Cuándo saldrán a la venta?

La diseñadora Sarah Bustani agradece a Aldo Rendón sus menciones en La Casa de los Famosos México 2026

Quién es quién en “La captura”, película sobre el Chapo protagonizada por Poncho Herrera

DEPORTES

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Inter Miami vs León, ¿cómo va el partido sin Messi en la cancha?

Fernanda Pons rompe el silencio tras la humillante derrota de 10-0 ante América

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará