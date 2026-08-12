La diseñadora Sarah Bustani agradece a Aldo Rendón sus menciones en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón encontró una de sus primeras oportunidades en la moda gracias a Sarah Bustani. (rs)

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Sarah Bustani agradeció públicamente al estilista Aldo Rendón por mencionar su marca dentro de La Casa de los Famosos México 2026, el reality de Las Estrellas y ViX que arrancó el domingo este 26 de julio con 18 participantes. La diseñadora publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebra que sus diseños “sigan siendo reconocidos” y confirmó su apoyo al sinaloense durante la competencia.

“Me llena de orgullo saber que mi trabajo y tantos años dedicados a la moda siguen siendo reconocidos y, sobre todo, que mis diseños estén llegando a tantos lugares”, escribió Bustani en su cuenta de X.

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Bustani reconoce a Aldo Rendón como parte de su historia en la moda

(ig/aldorendon)

El vínculo entre ambos no es nuevo. Aldo Rendón comenzó su carrera en la industria de la moda precisamente como aprendiz de la diseñadora, quien le abrió las puertas al mundo del vestuario para celebridades cuando el sinaloense llegó a la Ciudad de México sin estudios formales en diseño. Esa primera etapa fue el punto de partida de una trayectoria que hoy supera los 25 años.

De aquel aprendizaje inicial, Rendón construyó un recorrido que lo llevó a vestir a figuras como Galilea Montijo, Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Kate del Castillo y Ana de la Reguera, además de colaborar con casas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu. Trabajó también como editor de moda en Spot, Reforma, Glamour México y GQ.

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Sarah Bustani, por su parte, es una de las diseñadoras mexicanas con mayor proyección internacional. Estudió diseño de modas en la escuela Jannette Klein y líneas de producción industrial en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, además de diseño de imagen en Milán. Su marca lleva décadas en las principales tiendas departamentales de México y tiene presencia en el mercado internacional.

“Para mí es un privilegio seguir llevando Sarah Bustani a las mejores tiendas departamentales”

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

En su mensaje, la diseñadora también aprovechó para subrayar el alcance actual de su marca. “Para mí es un privilegio seguir llevando Sarah Bustani a las mejores tiendas departamentales de México, y también a nivel internacional”, escribió, antes de anunciar su respaldo a Rendón en el reality.

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Bustani declaró su apoyo no solo a Rendón, sino también a otros dos habitantes del cuarto Ibiza: el cantante Yahir y el actor Ernesto Laguardia. Los tres compiten en la misma habitación del reality, donde Rendón funge como capitán desde la primera noche.

Aldo Rendón fue primer nominado de la temporada, pero se apuesta por él en la final

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

El estilista arrancó la competencia en una posición de riesgo. En la noche del estreno, Wendy Guevara activó la dinámica del teléfono rojo, lo que convirtió a Rendón en el primer nominado de la cuarta temporada. Aun así, su presencia dentro de la casa ha generado reacciones constantes en redes sociales, donde acumula más de 785,000 seguidores en Instagram.

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Antes de entrar al reality, Rendón ya había ampliado su audiencia a través de podcasts como Guacala que rico, La Cotorrisa y Pinky Promise, donde su humor directo y sus análisis de moda lo posicionaron como una de las voces más seguidas del entretenimiento digital mexicano.