“Quiero tu renuncia hoy”: José Merino despidió a un colaborador con un mensaje de WhatsApp

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, se encuentra en medio de la controversia luego de que se volviera viral el screenshot de una conversación de WhatsApp en donde despide a un empleado de la dependencia.

En la captura de pantalla se observa la foto de Peña Merino con mensajes en los que solicita la renuncia a alguien de quien no se revela la identidad.

“Se solucionaría si no tuviera que darles ¡instrucciones como si no supieran hacer su trabajo. Quiero tu renuncia hoy, ni te molestes en terminar esto. Si tienes otro comentario velo com tu jefa directa”, se lee en el mensaje del titular de la ADIP.

En seguida, el colaborador, de quien no se observa fotografía, contestó: “Si no me quieres en el equipo y estás inconforme con mi desempeño tienes que correrme, es lo que dice la ley federal del trabajo”, señaló.

En respuesta, Peña Merino enfatizó: “ok, estás despedido” y acto seguido se lee otro mensaje con la palabra “Clark”, sin que quedara claro si se refería a alguien con ese apellido, como podría ser el director de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark.

José Merino despidió a un colaborador mediante un mensaje de WhatsApp (Foto: Twitter)

Rápidamente, la captura de pantalla se viralizó y José Antonio Peña Merino se volvió tendencia.Ante esta situación, el funcionario aceptó vía Twitter, que sí escribió el mensaje y señaló que su error fue no haber decidido el despido antes.

“Sobre el screenshot que mandaron sobre cómo despedí a un miembro de mi equipo. Es cierto. Evidentemente no voy a revelar su nombre, no quiero que esto le afecte más. Mi error fue no haberlo decidido antes y acumular frustración con su pobre desempeño y terrible disposición”, escribió.

En un segundo mensaje, señaló: “En la ADIP hay un nivel de compromiso y entrega a la que algunos no están acostumbrados. Por mi equipo habla su desempeño y es un grupo del que me siento emotivamente orgulloso. Por mi parte, procuraré mejorar formas. Quienes han trabajado conmigo podrán dar mejor juicio que yo”.

Sobre la especulación que se hizo en las redes respecto a que se trataría de Eduardo Clark, el mismo Merino dejó claro que no se trata de él.

“La selección de la conversación privada que envió está persona hace creer que se trata de Eduardo Clark. No imagino un universo en el que eso pudiera ocurrir. La capacidad, compromiso y rigor de Clark es de dominio público. Es un gran ejemplo de la ética de servicio de la ADIP”, enfatizó.

Esta no es la primera vez que José Antonio Peña Merino se ve envuelto en una polémica. En febrero de 2020, el funcionario capitalino utilizó la imagen de una muñeca de cabello rojo y vestido blanco, pero bañada en sangre, para conmemorar el cumpleaños de su pareja, lo que detonó el rechazo de decenas de internautas.

La “muñequita” tipo barbie causó gran polémica en redes sociales y desaprobación de la población debido a que recientemente había ocurrido el feminicidio de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años que fue desollada por su pareja, Erick Francisco “N”, quien además la desmembró y arrojó los restos por el drenaje.

La figura, que también llevaba un ramo de flores en la mano, fue colocada en Twitter para responder a una supuesta broma.

“Me estoy empezando a sentir como en ese capítulo donde nadie llega al restaurante, Carrie pasa horas ocupando una reservación enorme”, escribió la pareja de Merino en relación a una serie de televisión que se transmitió por el canal de paga HBO hace algunos años.

Las palabras se refieren al primer capítulo de la cuarta temporada de la serie, Sex and the City, donde el personaje principal se llama Carrie. Sin embargo, la imagen que colocó el funcionario es una similiar a la Carrie protagonista de la novela de suspenso de Stephen King.

Pese a que la polémica imagen fue eliminada de inmediato de la cuenta del funcionario, causó revuelo en las redes, por el tenso ambiente que se vive en el país a causa de los femicidios.

Tras lo ocurrido, José Merino aseguró que nunca pasó por su mente el contexto: “Honestamente, no pasó por mi mente el contexto, En fin, uno debe saber que todo lo que escriba en Twitter va a caer en muchas posibles canastas”.

