Polémica en el TEPJF: su presidente aseguró que “él no vota en manada”

José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del TEPJF (Foto: EFE)

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, se encuentra, una vez más, en medio de la polémica.

Este miércoles, se desarrollaba la sesión de la Sala Superior del Tribunal en la que discutía el proyecto de paridad de género del organismo público electoral local de Tamaulipas, cuando la magistrada Mónica Soto pronosticó que sería rechazado.

“Yo quisiera decirle a la magistrada Soto Fregoso que, en aras de su presagio de que todos votaremos en contra, yo le diría que, en mi caso, no es así. Es decir, yo sí, lo aclaro, mi voto es independiente. Mi voto no va en grupo o en manada. Mi voto es responsable a partir de cada caso concreto”, aseguró José Luis Vargas.

Sus declaraciones desataron la molestia y el reclamo de los integrantes del máximo tribunal electoral (Janine Otálora Malassis, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante) quienes defendieron la independencia de sus votos y pidieron respeto. Y aunque José Luis Vargas “pidió disculpas”, mantuvo una actitud retadora con el resto de los magistrados.

(Foto: Cortesía TEPJF/ Archivo)

“Presidente, yo únicamente quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno, no somos una manada, ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de, me parece, de todos, son votos fundados, son votos independientes”, dijo Janine Otálora.

“Yo no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la que vota alguno de mis colegas. Por ende, le pediría más respeto”, insistió.

Acto seguido, Vargas ofreció una disculpa y aseguró que el término “manada” era metafórico.

“Por supuesto, no estoy refiriendo simplemente el voto, el bloque. Si eso le ofendió, le pido una disculpa, simplemente fue, y no se lo dije a partir de su voto, sino a partir de un voto que anticipó la magistrada Soto que sería unánime”, dijo.

“Simplemente establecí que, en mi forma de votar, yo no voto como manada. Eso fue lo que dije respecto de mi votación. No me referí a su votación ni a la del resto de los integrantes de este pleno”, añadió el magistrado presidente del organismo.

(Foto: Twitter @JL_VargasV)

Sin embargo, los demás magistrados se sumaron al reclamo. Felipe De la Mata señaló: “Todos mis votos son individuales, razonados y jurídicamente establecidos (...) Creo que es importante establecerlo así, pues me parece que sería de otra forma, inclusive irracional, hacer acusaciones de grupos o manadas que no existen y que no se pueden comprobar”.

Por su parte, Reyes Rodríguez comentó: “Yo me hago responsable individualmente de mis votos (...) Votar en el sentido de una mayoría de ninguna manera es votar, como usted lo ha señalado, como manada”, puntualizó.

El magistrado Indalfer Infante, el último que se pronunció, exhortó al Pleno a cuidar las formas, “más a usted presidente, que es la cara del Tribunal”, enfatizó.

Este último comentario hizo explotar a Vargas quien, en un tono retador, aclaró nuevamente que su expresión se refirió a que él no vota con nadie y que sus votaciones no pueden ser utilizadas para decir que vota en bloque.

“Si no ha quedado clara la aclaración, le pediría que vaya a la versión estenográfica. También, por favor, evitemos seguir haciendo algo o generando un tema donde no lo hay… y le pediría a usted que respete y me respete, porque también creo que tengo derecho a pronunciarme”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: