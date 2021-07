“Prefiere ser jefe de facción”: el severo diagnóstico de Claudio X. González sobre AMLO

“Nos tenemos que organizar, sociedad y partidos de oposición, para echarlos en el 24″, invitó Claudio X. González (Foto: Cuartoscuro)

El empresario mexicano, Claudio X. González, una de las figuras políticas que han criticado la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a arremeter contra la Cuarta Transformación y pidió a la sociedad organizarse para sacar del poder al partido del ejecutivo.

Por medio de sus redes sociales, González calificó a la 4T como un “régimen autoritario, caracterizado por su ineptitud, ceguera y soberbia”, lo cual, dijo, ha dado como resultado una mayor cantidad de “pobreza, miseria, desempleo, ignorancia, inseguridad, muerte y destrucción institucional”.

Esto tras casi tres años de que el tabasqueño tomara el poder en México. “Nos tenemos que organizar, sociedad y partidos de oposición, para echarlos en el 24″, finalizó.

Y es que en 2024 se llevarán a cabo nuevamente las elecciones presidenciales en México. El presidente ha prometido que no buscará la reelección, pero aún así, él y su partido mantienen una aprobación por encima de la media.

el empresario instó a sacar a Morena del poder en 2024 (Foto: Presidencia de México)

El pasado 28 de julio, González escribió también que López Obrador “pasará a la historia como un candidato a la Presidencia de la República que nunca quiso verdaderamente asumir su cargo”. En este sentido, aseguró, el tabasqueño

Prefiere ser candidato perenne y jefe de facción en lugar de asumir las responsabilidades de ser el Primer Mandatario de TODOS los mexicanos

El empresario se ha vuelto un asiduo crítico de la actual administración, especialmente porque el presidente de México no ha escatimado al señalarlo como uno de los opositores supuestamente financiados por Estados Unidos.

Él, por su parte ha hecho varias críticas a la administración de AMLO. Por ejemplo, en otra de ellas recalcó que la calidad de vida en México no mejorará, más bien, pronosticó que será similar a la de 2018, el año en el que comenzó la gestión del tabasqueño.

Esto ocurrió el pasado 8 de julio, cuando González volvió a utilizar sus redes sociales para arremeter contra el presidente. ““La 4t ya fracasó. A lo que puede aspirar, si bien le va, es a que el ingreso y nivel de vida de los mexicanos en ’24 sea similar al de ’18. Seis años perdidos. Lo que sigue es echar culpas, inventar excusas y +mentiras. Lo peor, ante su fracaso, seguir dividiendo a los mexicanos”, escribió.

Claudio X. González se ha convertido en un asiduo critico de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Bajo esa misma línea, también ha solicitado sacar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del poder: Mientras el gobierno pasa de la simulación, al engaño, a la mentira, el país pasa de una tragedia a otra. No hay seguridad, no hay inversión, no hay salud, no hay educ., no hay combate a la corrupción….. Lo único que hay es palabrería falsa. Echarlos en ’24, imperativo nacional”, escribió también desde Twitter.

Claudio X González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts. Es activista, cofundador de varias asociaciones civiles, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; Bécalos; y cofundador y expresidente de Fundación Televisa; todas ellas, organizaciones que buscan combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hacer crecer el desarrollo tecnológico del país.

