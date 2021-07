“Nos están amenazando con armas”: Estefanía Veloz pide auxilio por policías en Puebla

Estefanía Veloz señaló amenazas e intento de extorsión por parte de unos policías en Puebla (Foto: Twitter / @EstefaniaVeloz)

La activista feminista Estefanía Veloz solicitó auxilio a distintas autoridades de Puebla, incluidas su gobernador Miguel Barbosa, por estar bajo amenaza de elementos de la policía del estado.

A través de redes sociales, la coconductora de De Buena Fe, denunció a las 17:37 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 28 de julio que un grupo de uniformados la detuvieron a ella y a sus acompañantes que iban a bordo de un vehículo sin razón aparente. Después de eso, comenzaron las hostilidades.

“Sus policías nos acaban de parar de manera muy agresiva sin razón alguna. Nos están pidiendo dinero y amenazando con armas”

Ante la presunta amenaza que suponen los elementos policiacos a Veloz y a sus compañeras, la abogada tomó fotos de la camioneta patrulla en la que viajan los policías, en la que se alcanza a distinguir que es una Donge Ram con placas PB-581-A1.

Estefanía Veloz tomó una fotografía a la placa de la patrulla que las detuvo (Foto: Twitter / @EstefaniaVeloz)

“No me quieren dejar usar mi celular, no están amenazando con ‘llevarnos a pasear’ si no les damos dinero. No podemos tomar fotos, se están poniendo muy agresivos y mis compañeras están muy asustadas”

Pocos minutos después de hacer los primeros señalamientos, Estefanía volvió a tuitear y dijo que las amenazas estaban recrudeciendo y señaló que los policías estaban “pidiendo refuerzos” para poder atender el incidente con Veloz.

“Esta policía no me deja moverme de lugar, nos amenaza con sus armas y según están pidiendo ‘refuerzos’ para controlarnos. Nos tienen separadas y sus amenazas suben de tono”

Finalmente, a las 18:45 horas (tiempo del centro de México), la conductora de televisión informó que los policías la dejaron ir junto con sus acompañantes.

Estefanía Veloz se caracteriza por promover los derechos de las mujeres (Foto: Instagram / @estefaniavloz)

“Aviso que ya estamos bien, al final pudimos irnos a salvo pero muy enojadas y asustadas. Mi amiga de la foto también está bien, gracias a quienes preguntaron”, dijo Estefanía.

Estefanía Veloz brincó a la óptica mediática y de la opinión pública al unirse como panelista en Televisa y plantear una agenda social con miras a la vanguardia feminista, de tal modo que continuamente ha sido sujeta a críticas por parte de los promotores de puntos de vista más retrógradas.

No obstante, en otras ocasiones, ella también entra ala discusión pública al contestar a los promotores de la ideología “pro vida”, encargada de condenar la despenalización del aborto en México.

Tal fue el caso que protagonizó con Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 21 de julio, después de que el congreso local de Veracruz aprobara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas.

Estefanía Veloz estaba acompañada con una amiga cuando ocurrió el incidente (Foto: Twitter / @EstefaniaVeloz)

Esto porque el senador panista aseguró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (PT y PVEM) promueven la muerte y que, bajo esta lógica, continuarán con la promoción de la eutanasia.

“Hoy Morena festeja el aborto libre en Veracruz; mañana será la eutanasia. Morena quiere construir un país en el que impere la cultura de la muerte, en el que las madres matan a sus hijos y los hijos matan a sus padres. Siempre defenderé la vida, sin miramientos y sin complejos!”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Ante esta respuesta, la conductora de De Buena Fe no se quedó de brazos cruzados y le aseguró a Julen Rementería que no se obliga a nadie que no lo desee a abortar, de tal modo que, de modo irónico, señaló que el hombre es libre de decidir sobre su útero.

“La despenalización del aborto implica que cada persona gestante tenga la libertad de interrumpir o no su embarazo. Así que si usted no quiere no aborte, es su cuerpo, su útero y su decisión”, respondió al presidente de la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Senadores.

