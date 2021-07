Alexa Moreno clasificó a la final de salto de caballo en Tokio 2020

Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Artistic - Women's Floor Exercise - Qualification - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - July 25, 2021. Alexa Moreno of Mexico in action during floor exercise. REUTERS/Lindsey Wasson

Alexa Moreno, la gimnasta mexicana de 26 años pasó a la final de salto de caballo tras lograr una puntuación de 14.633 en el clasificatorio individual, en la subdivisión 5 de la Gimnasia Artística femenil.

Con el séptimo lugar en su debut, la mexicana clasificó para la final con lo que buscará un lugar en el podio y ser la segunda mexicana en avanzar hacia una final en esta categoría.

El primer salto de Alexa fue hecho con gran determinación, con una buena salida lo que hizo que los jueces le dieran una calificación de 14.833, aunque para el segundo salto, la salida no fue la mejor y obtuvo 14.433 puntos.

Tras ocupar el lugar 58 en barras asimétricas con 12.566 puntos, la bajacaliforniana salió a cumplir con su participación con los demás aparatos: En la viga quedó en el lugar 79 con 11.066 y en el 57 en el suelo peldaño con 12.33 de puntuación.

Será el próximo 1 de agosto cuando la mexicana salga a disputar las medallas en salto de caballo, en donde también estará la estadounidense, Simone Biles .

Moreno, logró superar lo hecho eN Río de Janeiro 2016, pues su mejor resultado fue en el sitio 12 en este tipo de salto.

En esta edición, la apuesta de la gimnasta fue en ese mismo aparato, en donde ha logrado medallas internacionales como el bronce en el Campeonato Mundial de Doha 2018 y el bronce en la Copa del Mundo de Bakú en 2019.

La mexicana tendrá que conservarse entre las nueve primeras para pasar a la final de salto, ya que en el All Around no logró clasificar.

¿Qué es All Around?

All Around o Final General Individual es la categoría en la cual participan los atletas que superan clasificatorias y se desempeñan en todos los aparatos de esta disciplina.

En la categoría masculina compiten en seis pruebas: Suelo, caballo con arcos, anillas, salto de potro, barras paralelas y barra fija.

En tanto en la categoría femenina, son cuatro medallas en las disciplinas de salto de caballo, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo.

En ambas categorías se compite por títulos individuales y por selecciones.

La nota final de cada participante se obtiene al sumar la puntuación que consiguió en cada aparato y en las finales individuales por aparatos, se define al mejor gimnasta en cada uno, además de que en esta competencia, se obtiene al campeón general del evento.

La gimnasia rítmica es calificada por un grupo de jueces, los cuales, evalúan las rutinas presentadas por las gimnastas y otorgan su calificación de acuerdo con elementos como la destreza, elegancia y armonía del atleta.

Daniel Corral se despide de la gimnasia artística tras alejarse de las medallas

El atleta que representaba a México dentro de la categoría gimnasia artística durante los Juego Olímpicos de Tokio 2020, Daniel Corral, envió un cálido mensaje al público mexicano, anunciando su despedida de Japón y, posiblemente, del deporte que lo llevó al éxito por años.

Daniel Corral fue descalificado después de su participación en el Centro de Gimnasia de Arikake en donde contendió en las seis pruebas correspondientes a la gimnasia artística masculina: suelo, caballo con arcos, anillas, salto de potro, barras paralelas y barra fija.

Lamentablemente, el gimnasta originario de Ensenada no pudo continuar dentro de la clasificación, ya que a pesar de haber tenido buenas ejecuciones, sus puntajes lo alejaron de convertirse en uno de los 24 atletas en la categoría individual que competirán para obtener la medalla olímpica en este deporte.

Debido a ello, el joven mexicano después de su debut este 24 de julio en Tokio 2020, tuvo que alejarse de las medallas y lo hizo con el siguiente mensaje que lanzó a través de su cuenta en Twitter:

“Estoy sumamente orgulloso y feliz de haber vivido mis terceros juegos jamás imaginé que a mis 31 años de edad estaría haciendo gimnasia, pero había algo dentro de mi que tenía que sanar y reparar, esa fue la razón principal de emprender nuevamente este viaje después de estar dos años retirado”.

