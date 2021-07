Silvano Aureoles llegó a EEUU para denunciar la narcoelección en Michoacán: “Eso no se puede quedar así”

(Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro/Archivo)

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó a Estados Unidos para denunciar la presunta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio en esa entidad.

A través de su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo compartió un mensaje de su arribo a Los Ángeles, California para iniciar una agenda de trabajo en los Estados Unidos.

“Tendré un primer encuentro con nuestros hermanos migrantes, con ese otro Michoacán que tanto representa para nuestro estado y para México”, señaló, seguido de un video en el que aseguró que iniciará una cruzada por las distintas instancias internacionales para denunciar lo sucedido en la pasada elección para gobernador en Michoacán.

“(…) En Michoacán hubo una narco elección y que en mi país, las elecciones estuvieron inducidas y manejadas por los grupos del crimen organizado. Eso no se puede quedar así, porque de concretarse esos resultados, en Michoacán regresa un narcogobierno y México se encamina a ser un narcoestado. Por eso no me voy a detener hasta que esto se limpie”, aseguró.

Foto: Cuartoscuro

En seguida, a través de otro mensaje, precisó que en los próximos días acudirá a varias instancias internacionales y medios de comunicación para denunciar la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.

Momentos después, a través de un video de más de dos minutos de duración, Silvano Aureoles dio a conocer su reunión con migrantes michoacanos que radican en Los Ángeles, y quienes -dijo- son líderes de la comunidad migrante en California.

Recordó que su encuentro con ellos forma parte de los compromisos cumplidos por su gobierno, aunque admitió que hay dos que ya no hay manera de concretar como el programa “Tres por uno” que apoyaba a los migrantes para realizar obras y acciones en sus comunidades, debido a que el gobierno federal canceló el presupuesto destinado.

(Foto:Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

" Y un sueño que yo tengo es un proyecto muy interesante para la comunidad migrante que es el Banco del Migrante, que espero que algún día lo podamos concretar”, señaló.

Previo a su llegada a Estados Unidos, el mandatario estatal recordó que durante mucho tiempo ha intentado comunicarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para denunciar la intervención del crimen organizado, sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta, seguida de una fotografía en donde se le ve sentado en su ya famoso banquito de plástico verde en plena sala del Aeropuerto.

“Como ustedes saben, desde el pasado junio he insistido para que el presidente @lopezobrador_ me reciba para presentarle las pruebas que solicitó sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio”, escribió en Twitter.

Señaló que en México ya ha agotado todas las instancias a las que podría recurrir “y, ante la reiterada negativa de Andrés Manuel, como ya anuncié en días pasados, he decidido llevar el tema a instancias internacionales”, apuntó.

Desde hace semanas, el gobernador michoacano le pide audiencia para mostrarle pruebas de una supuesta alianza entre Morena y el crimen organizado en los comicios del 6 de junio, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió presentar las pruebas de sus dichos.

Es por eso que el pasado 29 de junio, Silvano Aureoles acudió a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el López Obrador y entregarle “en sus manos” supuestas evidencias de que que Morena ganó las elecciones del 6 de junio en Michoacán con apoyo del narcotráfico, pero no fue recibido.

