“Narcoestado”: Silvano Aureoles ratificó denuncia contra Ramírez Bedolla

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, insiste en la intromisión del narco en las elecciones del estado (Foto: Twitter / @Silvano_A)

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán por el PRD, mantiene su agenda activa para impugnar los resultados en las elecciones del pasado 6 de junio, mismas que le dieron la victoria a Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, pues de acuerdo con el actual mandatario local, el narco se infiltró en el proceso electoral.

Desde las 10:11 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 7 de julio, Aureoles Conejo dijo que buscará reunirse con los líderes de las Cámaras Legislativas y ratificar su denuncia contra el morenista ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Después de ir al Senado, acudiré a la Fiscalía Especializada contra Delincuencia Organizada a entregar elementos y a ratificar la denuncia por escrito. No permitiré que en Michoacán se instale otra vez el narcogobierno ni que México se convierta en un narcoestado”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Alejandro Gertz Manero recibió a Silvano Aureoles Conejo el lunes 5 de julio (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, minutos después del mediodía, el gobernador de Michoacán confirmó que se encontraba en espera de que Óscar Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República lo recibiera para dialogar respecto a la temática que promueve desde las elecciones.

Hora y media después, a las 13:48 horas (tiempo del centro de México), el militante del sol azteca informó que la reunión resultó un éxito, pues pudo entregarle a Ramírez Aguilar la documentación que supuestamente acredita la intervención del narco en las elecciones del estado.

“Es vital blindar el sistema electoral, por eso le presenté una iniciativa de reforma electoral que busca proteger la voluntad de las y los mexicanos y promueve el uso de nuevas tecnologías que hoy tenemos a nuestro alcance para salvaguardar la democracia y la seguridad nacional”, agregó en redes sociales.

Por su cuenta, Óscar Eduardo Ramírez, militante de Morena, se mostró receptivo y dijo que el gobernador Aureoles Conejo le entregó “una iniciativa de reforma electoral ante la urgente necesidad que prevalece en algunos municipios de la República para proteger la efectividad del sufragio ciudadano, mediante mecanismos digitales”.





De tal modo que el doctor en Ciencias Políticas dijo que esto se trata de “una propuesta modernizadora del sistema electoral mexicano que intenta brindar una alternativa en aquellas casillas que son instaladas en puntos que yacen bajo algún riesgo para las y los votantes”.

Cabe recordar que el lunes 5, el gobernador en turno por fin fue recibido por autoridades federales, esto porque Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, lo recibió en su despacho para discutir la supuesta infiltración del narco en las elecciones michoacanas.

“Ya estoy en la FGR para platicar con el fiscal sobre la intervención del crimen organizado en la elección. Lo reitero, esta ruta que decidí emprender es por el futuro de Michoacán y de México y nada me va a detener. Les informo a mi salida el resultado de la visita”, escribió en redes sociales cerca de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Alfredo Ramírez Bedolla recibió la constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Michoacán (Foto: Twitter / @AlfredoEsMorena)

Al salir de la fiscalía, el gobernador de Michoacán que se despedirá del cargo el 1 de octubre respondió unas preguntas a Azucena Uresti para Telediario, donde insistió en sus señalamientos y adelantó que espera interponer la denuncia correspondiente en pocos días.

“Debemos de parar esto, o si no los delincuentes pondrán al próximo presidente de la república”, expresó en el programa que se transmitió en vivo. Igualmente, el político dijo que existe una presunta colusión entre los líderes de Morena; sin embargo, no especificó si se refería a Mario Delgado, presidente nacional del partido de AMLO, o de Raúl Morón Orozco, ex candidato a gobernador y actual líder local morenista.

Finalmente, refirió que no cuenta con elementos que indiquen que la colusión llegara hasta el presidente de la república, pero reafirmó que ahí hay intervención e injerencia tanto de los criminales como de Morena.

