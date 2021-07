“Mi derecho de audiencia ha sido violentado”: Silvano Aureoles respondió a AMLO

Fotografía fechada el 15 de noviembre de 2019 que muestra al gobernador de Michoacán (México), Silvano Aureoles. EFE/Iván Villanueva/Archivo

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, denunció que su derecho a audiencia fue violentado tras la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de recibirlo en Palacio Nacional. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal se dijo respetuoso de la investidura presidencial, pues lo reconoce como “sostén y parte de la estabilidad de la democracia” de México.

En este contexto, Aureoles reclamó que debe ser escuchado, en atención a sus derechos como gobernador y ciudadano.

“El presidente @lopezobrador_, en respuesta a mi insistencia para que me reciba, reiteró su negativa en un mensaje que me hizo llegar desde la mañanera. Presidente, no es Silvano Aureoles, es la seguridad nacional.

Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche”, escribió en la red social.

Silvano Aureoles respondió a AMLO tras negativa de recibirlo en Palacio Nacional (Foto: Twitter@Silvano_A)

Por otra parte, negó que su intención sea que se “politice la elección” sino porque es un tema que involucra el “futuro de México”.

“Mi derecho de audiencia, como gobernador y como ciudadano, ha sido violentado de forma recurrente. No quiero que me reciba para que se politice la elección, quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México”

Información en desarrollo