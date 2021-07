MC no permitirá que el INE “manche” el triunfo de Samuel García en NL

El partido de Samuel García defenderá el triunfo de su candidato (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

La dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que defenderá el legítimo triunfo de su candidato, Samuel García, en la gubernatura de Nuevo León. Esto ante la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) por imponer una sanción millonaria al próximo jefe del ejecutivo local derivado de supuestas irregularidades en la campaña.

En primer lugar, el partido naranja tildó de injustificadas las sanciones aplicadas a García Sepúlveda por las dos vías que señaló el órgano electoral dirigido por Lorenzo Córdova. De tal modo que aseguró este jueves 22 de julio que ni el partido ni la militancia se quedarán de brazos cruzados ante esta arbitrariedad.

Por este motivo se presumió que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar lo establecido por el INE. Aunado a esto, señalaron que existe un precedente que los respalda.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que se defenderá a Samuel García del INE (Foto: Cortesía MC)

A través de un comunicado oficial, la dirigencia de MC, a cargo de Clemente Castañeda, sostuvo que tanto el financiamiento a la campaña de García Sepúlveda como la participación de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo, son completamente lícitas.

Inicialmente, MC abordó el tema de las aportaciones de Bertha Silvia Sepúlveda, Silvia Catalina García y Roberto Miguel García, madre y hermanos del entonces candidato, donde sostuvieron cuatro puntos en concreto:

1.- La madre y los dos hermanos son militantes de Movimiento Ciudadano y tienen derecho a realizar aportaciones cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.

2.- Las tres aportaciones que son objeto de sanción, fueron realizadas a Movimiento Ciudadano para su gasto corriente, no fueron aportaciones a la campaña de Samuel García.

3.- Los montos de las aportaciones están dentro de los límites permitidos por el INE, es decir, no se recibió más financiamiento privado del permitido.

4.- Movimiento Ciudadano vigiló que las aportaciones cumplieran con los requisitos establecidos y no advirtió ninguna anomalía; y fueron reportadas al INE en tiempo y forma.

Samuel García está en la mira del INE por supuestas irregularidades durante su campaña rumbo a la gubernatura de NL (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Asimismo, respecto a las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez que el INE pretende cuantificar como si fuera un servicio prestado a la campaña. Es importante señalar que se trata de la esposa del gobernador electo, que bajo esa calidad apoyó la candidatura de su esposo y lo hizo en ejercicio de su libertad de expresión.

Bajo esta lógica, el partido naranja recalcó el precedente de 2018 cuando Rodríguez, siendo novia de García Sepúlveda, manifestó su apoyo al entonces candidato a senador. De tal razón que la Sala Superior del TEPJF falló en favor del candidato para desestimar los señalamientos entonces imputados.

“La sola publicación no constituye una irregularidad en materia de fiscalización o un gasto a reportar”, se lee en el proyecto de sentencia del caso en el que se descartó la presunta violación al proceso electoral que puso a Samuel García en la Cámara de Senadores.

Olga Sánchez Cordero se reunió con Samuel García a pocos días de que tome como protesta como gobernador de NL (Foto: Twitter / @SEGOB_mx)

Por su cuenta, Mariana Rodríguez denunció violencia política de género ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por la multa que el INE busca imponerle al próximo gobernador de NL.

La también influencer dijo, a través de sus redes sociales, que es una injusticia que se le esté intentando cobrar por haber apoyado a su marido incondicionalmente, puesto que ella no es un accesorio o producto para que esto sea aplicable.

“Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una ‘aportación en especie’”, aseveró este jueves.

SEGUIR LEYENDO: