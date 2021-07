Un hombre murió de un infarto tras recibir la vacuna contra COVID-19 en Durango

Imagen de archivo de un grupo de ancianos mientras hacen fila para recibir la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, durante un programa de vacunación masiva en Ciudad Juárez, México. 12 de abril de 2021. REUTERS / José Luis González

Ignacio “N”, de 46 años de edad que recibió la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Astra Zeneca sufrió dos infartos después de recibirla inmunización en Durango.

Según la información proporcionada por un vocero de la Secretaría de Salud, Fernando Ríos Quiñones, el fatal suceso ocurrió en la Feria Nacional de Durango (Fenadu) donde el individuo fue inoculado y esperaba los 20 minutos para ver si padecía reacción alguna.

Sin embargo, de pronto empezó a convulsionar, lo que llevó a los médicos presentes a intervenir de inmediato, percatándose además que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue necesario realizar maniobras de reanimación.

De acuerdo con lo dado a conocer, tras el primer paro cardíaco fue estabilizado y fue trasladado a inmediato a las instalaciones de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde a alrededor de las 11:00 a.m. se reportó su fallecimiento a causa del debilitamiento de sus signos vitales.

Varias acuden a recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 hoy, en Ciudad Nezahualcoyotl (México). EFE/ Mario Guzmán

El hombre fue identificado y precisaron en conferencia de prensa, encabezada por el secretario de Salud, Sergio González, que no se puede relacionar su deceso con la vacuna, sobre todo porque no hay antecedentes de muertes instantáneas causadas por el fármaco, ya que los efectos secundarios de estos suelen ser más bien “paulatinos”.

Las autoridades apuntan que la causa del fallecimiento podría ser a causa de una enfermedad no identificada hasta el momento, no obstante, no se dio a conocer que el ahora occiso padeciera alguna, por lo que se deberá proceder a realizar los estudios forenses pertinentes.

Las posibilidades apuntan que no fue a causa de la vacuna, debido a que Ignacio ‘N’ ya había recibido la primera dosis sin sufrir alguna reacción.

CIUDAD DE MÉXICO, 19JULIO2021.- La Ciudad permanecerá en semáforo amarillo la próxima semana, informó este viernes Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública. Cientos de personas entre turistas, visitantes y capitalinos acuden al Centro histórico por lo que se generan aglomeraciones en las calles principales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Sólo el 2% podría tener reacciones graves a la vacuna

La Dirección General de Epidemiología informó que desde diciembre 2020, cuando inició el Plan Nacional de Vacunación en México, se han registrado 24,072 reacciones adversas a la vacuna contra coronavirus, mejor conocidas como Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVIS).

A través de un comunicado oficial, la dependencia sanitaria destacó que del total de los ESAVIS, el 2%, es decir, 504 fueron considerados como graves.

Además, las mujeres fueron quienes presentaron el mayor número de reacciones adversas al biológico, con 17,706 casos (75%), mientras que en hombres se registraron 5,862 (25%). También fue así en los ESAVIS más graves: 56% de las mujeres los padecieron frente al 44% de hombres.

“Un total de 24,072 ESAVI, de los cuales el 98%, 23,568 fueron no graves y el 2%, 504, fueron graves. Los ESAVI no graves se presentan en el grupo de 30 a 39 años, mientras que los graves en mayores de 60 años”, detalló.

Imagen de archivo. Un hombre vende gorras mientras la gente hace cola para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19), durante un programa de vacunación masiva para personas mayores de 50 años en un estadio de béisbol en Ciudad Juárez, México. 22 de junio de 2021. REUTERS / Jose luis gonzalez

Asimismo 276 ESAVIS graves se registraron en adultos mayores de 60 años; 79, de 50 a 59 años; 61, de 40 a 49 años; 54, de 30 a 39 años; 39, entre 20 y 30; y cinco en mayores 18.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este miércoles 21 de julio, se han registrado 2,693,495 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 237,207 defunciones por la enfermedad.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 15,198 contagiados en las últimas 24 horas, así como 397 muertes.

CIUDAD DE MÉXICO, 19JULIO2021.- Con la llegada de la tercera ola de contagios por Covid-19, las hospitalizaciones también han registrado un crecimiento, aunque menor en las anteriores dos etapas de la enfermedad, las familia vuelven a los nosocomios para esperar información de sus enfermos por este virus y continúa la llegada de ambulancias a la zona triage del Hospital de Los Venados. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

Dicha cifra de infectados es la más alta desde el inicio de la “tercera ola”, pues la última vez que se registraron más de 15 casos fue el pasado 30 de enero, cuando se tuvieron 15,337 infectados.

Asimismo, hay 2,112,815 personas recuperadas, 4,897,588 casos negativos y un total de 8,048,736 personas estudiadas desde el primer caso.

Según el comunicado técnico diario, al día de hoy se tienen estimados en el país 85,678 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (08 al 21 de julio del 2021).

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Yucatán, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Michoacán, que en su conjunto concentran el 93% de dichos casos en el país.

SEGUIR LEYENDO: